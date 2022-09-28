遠藤達哉原作によるTVアニメ「SPY×FAMILY」第2クールより、BUMP OF CHICKENの「SOUVENIR」を使用したノンクレジットオープニングアニメ映像が公開された。
10月1日にテレビ東京ほかにて放送開始される「SPY×FAMILY」第2クール。荒木哲郎が絵コンテ・演出を手がけたオープニングアニメ映像では、ロイドたちフォージャー家のさまざまな日常が切り取られている。なお「SOUVENIR」は明日9月29日より配信開始。
TVアニメ「SPY×FAMILY」第2クール
放送情報
テレビ東京：2022年10月1日（土）23:00～
テレビ大阪：2022年10月1日（土）23:00～
テレビ愛知：2022年10月1日（土）23:00～
テレビせとうち：2022年10月1日（土）23:00～
テレビ北海道：2022年10月1日（土）23:00～
TVQ九州放送：2022年10月1日（土）23:00～
BSテレ東：2022年10月2日（日）24:35～
スタッフ
原作：遠藤達哉（集英社「少年ジャンプ＋」連載）
監督：古橋一浩
キャラクターデザイン：嶋田和晃
総作画監督： 嶋田和晃、浅野恭司
助監督：片桐崇、高橋謙仁、原田孝宏
色彩設計：橋本賢
美術設定：谷内優穂、杉本智美、金平和茂
美術監督：永井一男、薄井久代
3DCG監督：今垣佳奈
撮影監督：伏原あかね
副撮影監督：佐久間悠也
編集：齋藤朱里
音楽プロデュース：(K)NoW_NAME
音響監督：はたしょう二
音響効果：出雲範子
制作：WIT STUDIO×CloverWorks
キャスト
ロイド・フォージャー：江口拓也
アーニャ・フォージャー：種崎敦美
ヨル・フォージャー：早見沙織
フランキー・フランクリン：吉野裕行
シルヴィア・シャーウッド：甲斐田裕子
ヘンリー・ヘンダーソン：山路和弘
ユーリ・ブライア：小野賢章
ダミアン・デズモンド：藤原夏海
ベッキー・ブラックベル：加藤英美里
※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。
(c)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会