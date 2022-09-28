遠藤達哉原作によるTVアニメ「SPY×FAMILY」第2クールより、BUMP OF CHICKENの「SOUVENIR」を使用したノンクレジットオープニングアニメ映像が公開された。

10月1日にテレビ東京ほかにて放送開始される「SPY×FAMILY」第2クール。荒木哲郎が絵コンテ・演出を手がけたオープニングアニメ映像では、ロイドたちフォージャー家のさまざまな日常が切り取られている。なお「SOUVENIR」は明日9月29日より配信開始。

TVアニメ「SPY×FAMILY」第2クール

放送情報

テレビ東京：2022年10月1日（土）23:00～

テレビ大阪：2022年10月1日（土）23:00～

テレビ愛知：2022年10月1日（土）23:00～

テレビせとうち：2022年10月1日（土）23:00～

テレビ北海道：2022年10月1日（土）23:00～

TVQ九州放送：2022年10月1日（土）23:00～

BSテレ東：2022年10月2日（日）24:35～

スタッフ

原作：遠藤達哉（集英社「少年ジャンプ＋」連載）

監督：古橋一浩

キャラクターデザイン：嶋田和晃

総作画監督： 嶋田和晃、浅野恭司

助監督：片桐崇、高橋謙仁、原田孝宏

色彩設計：橋本賢

美術設定：谷内優穂、杉本智美、金平和茂

美術監督：永井一男、薄井久代

3DCG監督：今垣佳奈

撮影監督：伏原あかね

副撮影監督：佐久間悠也

編集：齋藤朱里

音楽プロデュース：(K)NoW_NAME

音響監督：はたしょう二

音響効果：出雲範子

制作：WIT STUDIO×CloverWorks

キャスト

ロイド・フォージャー：江口拓也

アーニャ・フォージャー：種崎敦美

ヨル・フォージャー：早見沙織

フランキー・フランクリン：吉野裕行

シルヴィア・シャーウッド：甲斐田裕子

ヘンリー・ヘンダーソン：山路和弘

ユーリ・ブライア：小野賢章

ダミアン・デズモンド：藤原夏海

ベッキー・ブラックベル：加藤英美里

※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。

(c)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会