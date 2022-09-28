ロンドン在住の日本人プロデューサー、アンカーソングのジャパン・ツアー開催決定

ロンドン在住の日本人プロデューサー、アンカーソングのジャパン・ツアー開催が決定した。
ポップでエモーショナルなエレクトロニック・ミュージックで人気を集めるプロデューサーのアンカーソング。ボノボやクァンティックをトップアーティストへと育て上げ、近年ではムーンチャイルドのヒットなど、独自の審美眼で時代を超えて愛される良質な作品を世に送り出し続ける名門〈Tru Thoughts〉と契約。これまでに4枚のアルバムをリリースし、BBC 6Musicのアルバム・オブ・ザ・イヤーでチャートイン、ジャイルス・ピーターソンから賞賛を受けるなどアーティストとして確固たる地位を確立している。
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そんな彼の来日ツアーは10月29日の浜松公演を皮切りに11月13日の東京公演まで全5公演の開催を予定している。
＜ツアー情報＞
Anchorsong Japan Tour 2022
2022年10月29日Planet Cafe Hamamatsu
http://www.club-planetcafe.com/
2022年11月4日Circus Tokyo
https://circus-tokyo.jp/
2022年11月6日Rinkaiten Kobe
https://www.instagram.com/rinkaiten/
2022年11月10日Metro Kyoto
https://www.metro.ne.jp/
2022年11月13日Solfa Tokyo
http://www.nakameguro-solfa.com/
＜リリース情報＞
Anchorsong
『Mirage』
label: Tru Thoughts
発売中
=収録曲=
1. Flourish
2. Common Ground
3. Horseback
4. The Ocean feat. Bookend
5. Saudade
6. Remedy
7. Hundred Lotus
8. Tunis Dream
9. Windmills
10. New World
CD商品ページ : https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=11760
LP商品ページ : https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=12070