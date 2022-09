LOW IQ 01の9thアルバム「Adjusted」が12月14日にリリースされる。

LOW IQ 01がアルバムを発表するのは「TWENTY ONE」以来、約3年8カ月ぶり。「Adjusted」はLOW IQ 01が音楽活動を制限されたコロナ禍で、あえてリリース日を決めずにじっくり時間をかけて制作した。メイン曲「Starting Over」には盟友the LOW-ATUSのTOSHI-LOW(BRAHMAN、OAU)、細美武士(ELLEGARDEN、the HIATUS、MONOEYES)が参加。そのほか本作ではRHYTHM MAKERSの山崎聖之(fam、The Firewood Project)がドラム、NARI(SCAFULL KING)がサックスを演奏している。ギターサウンドプロデューサーは渡邊忍(ASPARAGUS、Noshow)。アルバムリリースに先駆け、本日9月28日に「Say to Me」の配信がスタートした。

アルバム発売後にはLOW IQ 01、フルカワユタカ(DOPING PANDA)、山崎、渡邊の4人からなるLOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS編成でツアーが開催される。詳細は後日発表。

LOW IQ 01「Adjusted」収録曲

01. Out in Bloom

02. Starting Over feat. The LOW-ATUS

03. When the Ship Rolls In

04. Set Me Free

05. WHO U R

06. After the Rain

07. ランデヴー

08. Big Little Lies

09. Perfect World

10. Say to Me

12. Ring of Love 13 Roll With It



※山崎聖之の「崎」は立つ崎が正式表記。