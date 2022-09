12月28日から31日まで千葉・幕張メッセ国際展示場で開催される音楽フェス「COUNTDOWN JAPAN 22/23」の出演アーティスト第1弾が発表された。

出演が明らかになったのは28日のCreepy Nuts、Saucy Dog、Vaundy、BiSH、フジファブリック、RAISE A SUILEN、29日のクリープハイプ、ZAZEN BOYS、Juice=Juice、sumika、TETORA、Novelbright、ハルカミライ、Hump Back、UNISON SQUARE GARDEN、30日のASIAN KUNG-FU GENERATION、XIIX、マキシマム ザ ホルモン、yama、ROTTENGRAFFTY、31日のAwesome City Club、KEYTALK、キュウソネコカミ、Cocco、ジェニーハイ、PEOPLE 1、04 Limited Sazabys、BRAHMAN、BLUE ENCOUNT。公式アプリ「Jフェス」ではチケット1次抽選予約を10月4日16:00まで受け付けている。

COUNTDOWN JAPAN 22/23

2022年12月28日(水)千葉県 幕張メッセ国際展示場1~8ホール / イベントホール

<出演者>

Creepy Nuts / Saucy Dog / Vaundy / BiSH / フジファブリック / RAISE A SUILEN / and more



2022年12月29日(木)千葉県 幕張メッセ国際展示場1~8ホール / イベントホール

<出演者>

クリープハイプ / ZAZEN BOYS / Juice=Juice / sumika / TETORA / Novelbright / ハルカミライ / Hump Back / UNISON SQUARE GARDEN / and more



2022年12月30日(金)千葉県 幕張メッセ国際展示場1~8ホール / イベントホール

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION / XIIX / マキシマム ザ ホルモン / yama / ROTTENGRAFFTY / and more



2022年12月31日(土)千葉県 幕張メッセ国際展示場1~8ホール / イベントホール

<出演者>

Awesome City Club / KEYTALK / キュウソネコカミ / Cocco / ジェニーハイ / PEOPLE 1 / 04 Limited Sazabys / BRAHMAN / BLUE ENCOUNT / and more