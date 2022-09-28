Mega Shinnosuke、新作EPのリリパで披露した「桃源郷とタクシー」リミックスを配信

Mega Shinnosukeが、2022年9月28日（水）に『桃源郷とタクシー（Yohji Igarashi Remix）』をデジタルリリースした。
同曲は、7月13日にリリースした最新EP『ハンサムなDANCE』のリリースパーティーとして、8月13日 大阪・味園ユニバース、8月17日 東京・LIQUIDROOMにて開催した「ハンサムなDANCE☆SHOW」で披露された「桃源郷とタクシー」のRemix。
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Mega Shinnosukeの代表曲であるこの楽曲を、HIYADAMをはじめ数々のアーティストの楽曲をプロデュースする注目のトラックメイカー/DJのYohji IgarashiがRemixを手がけ、ライブで披露したところ、多くの反響があり今回のリリースが決定した。
8月31日に空間オーディオ対応にてApple Music限定リリースされた『ハンサムなDANCE DX』収録のRemixとあわせて楽しんでもらいたいとのこと。
＜リリース情報＞
Mega Shinnosuke
『桃源郷とタクシー（Yohji Igarashi Remix）』
リリース日：2022年9月28日（水）
Streaming & Downlord：https://Mega-Shinnosuke.lnk.to/Togenkyo_Remix
Digital EP『ハンサムなDANCE』
リリース日：2022年7月13日
＝収録曲＝
1. 未来時代
2. 10000回のL.O.V.E. <3
3. SHIBUYA BOY☆★☆★
4. Make You Happy feat. who28
Digital EP『ハンサムなDANCE DX』
リリース日：2022年8月31日（Apple Music限定/空間オーディオ対応）
＜ライブ情報＞
「Eggs presents FM802 MINAMI WHEEL 2022」
2022年10月10日（月・祝）大阪・BIGCAT
「拍手歌祭 vol.3」
2022年10月16日（日）広島クラブクアトロ
「MAGIC HOUR VOL.1」
2022年11月12日（土）大阪・なんばHatch
Mega Shinnosuke Official HP：https://megashinnosuke.com/