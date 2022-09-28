BE:FIRST『BE:1』ディスプレイコンテスト、入賞CDショップ11店舗が発表

BE:FIRSTの1stフルアルバム『BE:1』発売を記念した「ディスプレイコンテスト」が全国のCDショップにて実施され、入賞した11店舗が発表された。

この「ディスプレイコンテスト」は、CDの発売時期に関わらず、日頃からBE:FIRSTのCDコーナーを展開し、応援している全国のCDショップに感謝の気持ちを込めて実施されたもの。入賞した11店舗へは『直筆サイン入り「BE:1」特製フレーム付き映像プレーヤー』が贈呈された。

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今回の発表に際し、メンバーからの感謝のコメントが届いている。またTwitterにて「#BEFIRST超応援店」で参加店舗の展開を見ることができる。

■BE:FIRSTコメント

いつもBE:FIRSTを応援してくださりありがとうございます！皆様の応援を力にもっと大きな夢をかなえていきますので、今後ともよろしくお願いいたします！いつかぜひお店にお伺いしたいです！

入賞店舗

【北海道】Wesイオン石狩緑苑台店

【福島県】ブックエース小名浜住吉店

【茨城県】タワーレコード水戸オーパ店

【埼玉県】タワーレコードイオンレイクタウン店

【神奈川県】新星堂横浜ジョイナス

【神奈川県】タワーレコード川崎店

【石川県】TSUTAYA金沢店

【岐阜県】タワーレコードモレラ岐阜店

【大阪府】山野楽器イオンモール鶴見緑地店

【福岡県】明林堂書店ゆめタウン八女店

【大分県】HMVパークプレイス大分

＜リリース情報＞

BE:FIRST

「Be Free」

2022年8月1日先行配信

配信リンク　https://BEFIRST.lnk.to/BE1

BE:FIRST

1stアルバム『BE:1』

発売日：2022年8月31日（水）

https://shop.mu-mo.net/avx/sv/list2?jsiteid=BMSG&artist_id=BEFIR

=収録曲=

1. BF is…

Lyrics : SOTA, SHUNTO, MANATO, RYUHEI, JUNON, RYOKI, LEO, SKY-HI

Music : Ryosuke ”Dr.R” Sakai, SOTA, SHUNTO, MANATO, RYUHEI, JUNON, RYOKI, LEO, SKY-HI

Produced by Ryosuke ”Dr.R” Sakai

2. Gifted.

Lyrics : SKY-HI

Music : Ryosuke ”Dr.R” Sakai, Redl Carlo, SKY-HI

Produced by Ryosuke ”Dr.R” Sakai

3. Scream

Lyrics : Tiyon ”TC” Mack, Tesung Kim, Maxx Song, SUNNY BOY, SKY-HI

Music : Tiyon ”TC” Mack, Tesung Kim, Maxx Song, SUNNY BOY, SKY-HI

Produced by Maxx Song, SUNNY BOY

4. Moment

Lyrics : LOAR, fofu, SKY-HI

Music : UTA, SKY-HI

Produced by UTA (TinyVoice,Production)

5. Be Free

Lyrics : sty, SKY-HI

Music : Chaki Zulu, sty, SKY-HI

Produced by Chaki Zulu

6. Softly

Lyrics : HIRO, SKY-HI

Music : Mori Zentaro, HIRO

Produced by Mori Zentaro

7. Betrayal Game

Lyrics : SKY-HI

Music : eill, RyoLEFTYMiyata, SKY-HI

Arranger : A.G.O

Produced by SKY-HI

8. Milli-Billi

Lyrics : SKY-HI

Music : Kosuke Crane, SKY-HI

Produced by Kosuke Crane (INIMI)

Co-Produced by MONJOE (INIMI)

9. Spin!

Lyrics : SOTA, SHUNTO, RYOKI, SKY-HI

Music : SOURCEKEY

Produced by SOURCEKEY

10. Move On

Lyrics : SKY-HI

Music : SUNNY BOY, SKY-HI

Produced by SUNNY BOY

11. Brave Generation

Lyrics : Novel Core, SKY-HI

Music : KM, Novel Core, SKY-HI

Produced by KM

12. Grateful Pain

Lyrics : SOTA, SHUNTO, MANATO, RYUHEI, JUNON, RYOKI, LEO, SKY-HI

Music : SOURCEKEY, SOTA, SHUNTO, MANATO, RYUHEI, JUNON, RYOKI, LEO

Produced by SOURCEKEY

13. Shining One (Re-recorded)

Lyrics : Satoru Kurihara -Jazzinpark-, SKY-HI

Music : ☆Taku Takahashi, Satoru Kurihara -Jazzinpark-, SKY-HI

Produced by ☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm)

14. Message

Lyrics : eill, Matt Cab, MATZ, SKY-HI

Music : eill, Matt Cab, MATZ, SKY-HI

Produced by Matt Cab, MATZ

15. Bye-Good-Bye

Lyrics : sty, SKY-HI

Music : Chaki Zulu, SKY-HI

Produced by Chaki Zulu