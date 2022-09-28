BE:FIRST『BE:1』ディスプレイコンテスト、入賞CDショップ11店舗が発表

BE:FIRSTの1stフルアルバム『BE:1』発売を記念した「ディスプレイコンテスト」が全国のCDショップにて実施され、入賞した11店舗が発表された。
この「ディスプレイコンテスト」は、CDの発売時期に関わらず、日頃からBE:FIRSTのCDコーナーを展開し、応援している全国のCDショップに感謝の気持ちを込めて実施されたもの。入賞した11店舗へは『直筆サイン入り「BE:1」特製フレーム付き映像プレーヤー』が贈呈された。
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今回の発表に際し、メンバーからの感謝のコメントが届いている。またTwitterにて「#BEFIRST超応援店」で参加店舗の展開を見ることができる。
■BE:FIRSTコメント
いつもBE:FIRSTを応援してくださりありがとうございます！皆様の応援を力にもっと大きな夢をかなえていきますので、今後ともよろしくお願いいたします！いつかぜひお店にお伺いしたいです！
入賞店舗
【北海道】Wesイオン石狩緑苑台店
【福島県】ブックエース小名浜住吉店
【茨城県】タワーレコード水戸オーパ店
【埼玉県】タワーレコードイオンレイクタウン店
【神奈川県】新星堂横浜ジョイナス
【神奈川県】タワーレコード川崎店
【石川県】TSUTAYA金沢店
【岐阜県】タワーレコードモレラ岐阜店
【大阪府】山野楽器イオンモール鶴見緑地店
【福岡県】明林堂書店ゆめタウン八女店
【大分県】HMVパークプレイス大分
＜リリース情報＞
BE:FIRST
「Be Free」
2022年8月1日先行配信
配信リンク https://BEFIRST.lnk.to/BE1
BE:FIRST
1stアルバム『BE:1』
発売日：2022年8月31日（水）
https://shop.mu-mo.net/avx/sv/list2?jsiteid=BMSG&artist_id=BEFIR
=収録曲=
1. BF is…
Lyrics : SOTA, SHUNTO, MANATO, RYUHEI, JUNON, RYOKI, LEO, SKY-HI
Music : Ryosuke ”Dr.R” Sakai, SOTA, SHUNTO, MANATO, RYUHEI, JUNON, RYOKI, LEO, SKY-HI
Produced by Ryosuke ”Dr.R” Sakai
2. Gifted.
Lyrics : SKY-HI
Music : Ryosuke ”Dr.R” Sakai, Redl Carlo, SKY-HI
Produced by Ryosuke ”Dr.R” Sakai
3. Scream
Lyrics : Tiyon ”TC” Mack, Tesung Kim, Maxx Song, SUNNY BOY, SKY-HI
Music : Tiyon ”TC” Mack, Tesung Kim, Maxx Song, SUNNY BOY, SKY-HI
Produced by Maxx Song, SUNNY BOY
4. Moment
Lyrics : LOAR, fofu, SKY-HI
Music : UTA, SKY-HI
Produced by UTA (TinyVoice,Production)
5. Be Free
Lyrics : sty, SKY-HI
Music : Chaki Zulu, sty, SKY-HI
Produced by Chaki Zulu
6. Softly
Lyrics : HIRO, SKY-HI
Music : Mori Zentaro, HIRO
Produced by Mori Zentaro
7. Betrayal Game
Lyrics : SKY-HI
Music : eill, RyoLEFTYMiyata, SKY-HI
Arranger : A.G.O
Produced by SKY-HI
8. Milli-Billi
Lyrics : SKY-HI
Music : Kosuke Crane, SKY-HI
Produced by Kosuke Crane (INIMI)
Co-Produced by MONJOE (INIMI)
9. Spin!
Lyrics : SOTA, SHUNTO, RYOKI, SKY-HI
Music : SOURCEKEY
Produced by SOURCEKEY
10. Move On
Lyrics : SKY-HI
Music : SUNNY BOY, SKY-HI
Produced by SUNNY BOY
11. Brave Generation
Lyrics : Novel Core, SKY-HI
Music : KM, Novel Core, SKY-HI
Produced by KM
12. Grateful Pain
Lyrics : SOTA, SHUNTO, MANATO, RYUHEI, JUNON, RYOKI, LEO, SKY-HI
Music : SOURCEKEY, SOTA, SHUNTO, MANATO, RYUHEI, JUNON, RYOKI, LEO
Produced by SOURCEKEY
13. Shining One (Re-recorded)
Lyrics : Satoru Kurihara -Jazzinpark-, SKY-HI
Music : ☆Taku Takahashi, Satoru Kurihara -Jazzinpark-, SKY-HI
Produced by ☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm)
14. Message
Lyrics : eill, Matt Cab, MATZ, SKY-HI
Music : eill, Matt Cab, MATZ, SKY-HI
Produced by Matt Cab, MATZ
15. Bye-Good-Bye
Lyrics : sty, SKY-HI
Music : Chaki Zulu, SKY-HI
Produced by Chaki Zulu