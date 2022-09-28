檜山大輔原作によるTVアニメ「ピーター・グリルと賢者の時間 Super Extra」のPVと第1話の先行場面カットが公開された。

10月9日よりTOKYO MXほかにて放送開始される「ピーター・グリルと賢者の時間 Super Extra」。PVは「『暮れなずむ約束』ver.」と「『コイゴコロ』ver.」の2種類がお目見えした。

また放送開始を記念し、エンディングテーマ「コイゴコロ」を手がけるHilcrhyme・TOCのサイン入り第1話・第2話のアフレコ台本が当たるTwitterキャンペーンがスタート。公式Twitter（@petergrillanime）をフォローして、キャンペーンツイートをRTすると応募できる。

TVアニメ「ピーター・グリルと賢者の時間 Super Extra」

TOKYO MX：2022年10月9日（日）25:15～

BSフジ：2022年10月11日（火）24:45～

スタッフ

原作：檜山大輔（双葉社「月刊アクション」連載）

監督：辰美

シリーズ構成：毛利のら

キャラクターデザイン：かわらじまコウ

総作画監督：辰美

美術監督：倉田憲一（獏プロダクション）

色彩設計：キムミンソク

撮影監督：堀川和人

編集：柳圭介（柳編集室）

音響監督：阿部信行

アニメーション制作：

ウルフズベイン×アニメーションスタジオ・セブン

製作：「ピーター・グリルと賢者の時間SE」製作委員会

キャスト

ピーター・グリル：下野紘

ルヴェリア・サンクトゥス：二ノ宮ゆい

リサ・アルパカス：山村響

ミミ・アルパカス：竹達彩奈

ビーガン・エルドリエル：上原あかり

ピグリット・パンチェッタ：千本木彩花

ルーシー・グリル：木下鈴奈

ゴブコ・ンギエール：佐々木未来

フルタリア・エルドリエル：優木かな

ミスリム・ネザーラント：井澤詩織

(c)檜山大輔／双葉社・「ピーター・グリルと賢者の時間SE」製作委員会