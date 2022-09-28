檜山大輔原作によるTVアニメ「ピーター・グリルと賢者の時間 Super Extra」のPVと第1話の先行場面カットが公開された。
10月9日よりTOKYO MXほかにて放送開始される「ピーター・グリルと賢者の時間 Super Extra」。PVは「『暮れなずむ約束』ver.」と「『コイゴコロ』ver.」の2種類がお目見えした。
また放送開始を記念し、エンディングテーマ「コイゴコロ」を手がけるHilcrhyme・TOCのサイン入り第1話・第2話のアフレコ台本が当たるTwitterキャンペーンがスタート。公式Twitter（@petergrillanime）をフォローして、キャンペーンツイートをRTすると応募できる。
TVアニメ「ピーター・グリルと賢者の時間 Super Extra」
TOKYO MX：2022年10月9日（日）25:15～
BSフジ：2022年10月11日（火）24:45～
スタッフ
原作：檜山大輔（双葉社「月刊アクション」連載）
監督：辰美
シリーズ構成：毛利のら
キャラクターデザイン：かわらじまコウ
総作画監督：辰美
美術監督：倉田憲一（獏プロダクション）
色彩設計：キムミンソク
撮影監督：堀川和人
編集：柳圭介（柳編集室）
音響監督：阿部信行
アニメーション制作：
ウルフズベイン×アニメーションスタジオ・セブン
製作：「ピーター・グリルと賢者の時間SE」製作委員会
キャスト
ピーター・グリル：下野紘
ルヴェリア・サンクトゥス：二ノ宮ゆい
リサ・アルパカス：山村響
ミミ・アルパカス：竹達彩奈
ビーガン・エルドリエル：上原あかり
ピグリット・パンチェッタ：千本木彩花
ルーシー・グリル：木下鈴奈
ゴブコ・ンギエール：佐々木未来
フルタリア・エルドリエル：優木かな
ミスリム・ネザーラント：井澤詩織
(c)檜山大輔／双葉社・「ピーター・グリルと賢者の時間SE」製作委員会