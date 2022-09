コンビニ弁当も入る！かわいくて実用的な「すみっコぐらし」バッグ

『すみっコぐらし』10周年を記念した3点セット「マスコット・マチひろバッグ・ミニブック」が入った豪華記念本が、主婦と生活社より発売中だ。便利なマチが広めなバッグがかわいく持ち歩ける!

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。

様々なグッズや玩具などの商品展開がなされており、劇場版アニメーション作品も制作・公開されるなど、幅広い年齢層に愛されているキャラクターだ。

『すみっコぐらし10th BOOK しろくまマスコットに入るマチひろバッグ』+その他の全5種は、『すみっコぐらし』10周年を記念した3点セット「マスコット・マチひろバッグ・ミニブック」が入った豪華記念本。

マチひろバッグはくるっと丸めてマスコットに入れて収納可能。色や柄もそれぞれのすみっコに合わせた柄になっている。

バッグはマチが広いので、お弁当などを運ぶのにぴったり。マスコットチャームとしてバックに付ければ、一緒にかわいくお出かけもできる。

同梱のミニブックは10周年オリジナルの特別版。 作者よこみぞゆり描きおろしのマンガが4Pも掲載されている。なお、ミニブックの内容は5種すべて同じだ。。

便利カワイイすみっコたちを連れてお出かけしてみよう!

>>>『すみっコぐらし10th BOOK しろくまマスコットに入るマチひろバッグ』ラインナップや使用イメージを見る(画像4点)

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.