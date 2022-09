syrup16gが5年ぶり14曲入フルアルバムリリース、大阪と横浜でワンマンツアー開催

syrup16gが2021年11月に行った、本編すべて新曲という初の試みのライブで披露された12曲と、書き下ろし2曲を追加した14曲入りフルアルバム『Les Misé blue』が2022年11月23日にリリースされる。

コロナ禍を反映したダークな心情の曲、叫ぶ曲、彼ら特有の軽快で優しい曲、揺れるようなメロディが美しい曲と、バラエティに富んだsyrup16gらしいアルバムに仕上がっているとのこと。

それと合わせてsyrup16g tour「Les Misé blue」と題したワンマンライブツアーが、12月2日(金)に大阪・Zepp Namba、12月8日(木)・9日(金)に横浜・KT Zepp Yokohamaで開催されることも発表された。

さらに、来年はじめにはアルバムの原点となる2021年11月に行われた本編すべて新曲のライブ映像をDVDとBlu-rayで発売することが決定している。生まれたばかりの曲を初めて演奏する、生々しいドキュメント映像の詳細は後日アナウンスされる。

なお、アルバム『Les Misé blue』は、UKFC ONLINE SHOP限定でCDとTシャツのセットを受注生産で販売。受注予約受付は10月23日(日)23:59までとなっている。

<リリース情報>

syrup16g

『Les Misé blue』

発売日:2022年11月23日(水)

品番:UKDZ-0234

価格:3520円(税込)

JAN:4514306020137

DAIZAWA RECORDS / UK.PROJECT INC.

=収録曲 =

1. I Will Come(before new dawn)

2. 明かりを灯せ

3. Everything With You

4. Dont Think Twice(Its not over)

5. Alone In Lonely

6. 診断書

7. Dinosaur

8. モンタージュ

9. うつして

10. In My Hurts Again

11. In The Air, In The Error

12. Maybe Understood

13. 深緑の Morning glow

14. Les Misé blue

<ライブ情報>

syrup16g tour 「Les Misé blue」

2022年12月2日(金)大阪・Zepp Namba

前売り:1Fスタンディング 5500円 / 2F指定 5800円(ドリンク代別)

INFO:キョードーインフォメーション(0570-200-888)

2022年12月8日(木)横浜・KT Zepp Yokohama

前売り:1Fスタンディング 5500円 / 2F指定 5800円 (ドリンク代別)

INFO:VINTAGE ROCK std.(052-936-6041)

2022年12月9日(金)横浜・KT Zepp Yokohama

前売り:1Fスタンディング 5500円 / 2F指定 5800円 (ドリンク代別)

INFO:VINTAGE ROCK std.(052-936-6041)

オフィシャルサイト先行受付:2022年9月27日(火)19:00〜10月5日(水)23:59

syrup16g Official Site:http://www.syrup16g.jp

syrup16g YouTube:https://www.youtube.com/c/syrup16g_official

UKFC ONLINE SHOP:https://ukfc.shop/syrup16g