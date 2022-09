景井ひな「そんな曲も歌えちゃうんだ！」BLACKPINKのニューアルバム『BORN PINK』を語る

景井ひなが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。以前から「大好き!」と話しているBLACKPINKのニューアルバム『BORN PINK』と、収録されている2曲の感想を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 景井ひなLOCKS!」9月26日(月)放送分)景井:私が大好きなBLACKPINKのニューアルバム『BORN PINK』が、ついにリリースされましたね~!実際にアルバム曲を聴いてみて……アルバム曲の全て、トータルで「あ! BLACKPINKだ!」ってすごく思いました。どれか1曲だけでもBLACKPINKは感じるんだけど、1曲だけだとなんか物足りないというか……悪い意味ではなくね。でも、全てを組み合わせることによって、「これがBLACKPINKだよ!」って思えるアルバムになってるな、ってすごく思いましたね。本当に作り込まれてるアルバムだって……どの口が言ってんだってことですけど(笑)。いちBLINK(ファン)としてはそう思いました。1曲ずつ、それぞれタイプが全然違うわけじゃないですか? 今までのBLACKPINKとはちょっと違う感じで……BLINKの方も、みんな割とそういう意見が多かったんですよね。新たな挑戦というか。でも、BLACKPINKはそんな曲も歌えちゃうんだって思いましたね。うちのBLACKPINKは、もう歌えちゃうんだなって(笑)。BLACKPINKだから当たり前ですけど……! でも、「そんなとこまで歌えちゃうんだ……!」というのは、感じましたね!景井:お送りしているのは、BLACKPINKのニューアルバム『BORNPINK』から「The Happiest Girl」です。さっき「うちのBLACKPINKは、こんなのも歌えるんですよ」って、ちょっと上からみたいなことを言っちゃったんですけど……。BLACKPINKってすごい元気な曲のイメージで強い印象があるんですけど、強気な女の子、“ガールズクラッシュ”ってイメージが強いと思うんですけど、BLACKPINKってこういうバラードの曲ってすごく強いんですよ。それぞれの個性的な声が被らないキャラクター性というか、1人ひとりがちゃんとでき上がってるから、こういうバラードになったときにすごくその個性が輝くというか……。私は今、ヘッドホンしながら聴いてるんですけど、この曲は絶対ヘッドホンで聴いてください! マジで指先から足のつま先まで全部響き渡ります。本当にジーンってくる……。そして、もう1曲聴きたいんですけど、次にかける曲は今までのBLACKPINKに、一番近かったなって思います。景井:お送りしているのは、BLACKPINKのニューアルバム『BORNPINK』から、「Ready For Love」です。聴いてみてどうですか? パワフルな感じというか、盛り上がる曲というか。こちらは絶対かけたいなと思って、最後にかけさせていただきました!そしてBLACKPINKはこのアルバムをリリースし、10月からワールドツアーが開催されます! まだ日本は入ってないんですけど……日本のBLINKのみなさん、追加されることを期待して待ちましょう! 追加されたら、チケット争奪戦頑張りましょう!2年ぶりのカムバ(新譜リリース)ですけど、本当に素晴らしい楽曲をたくさんありがとうございます!これからもずっと永遠に追いかけ続けます! 応援し続けます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/