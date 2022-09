豆柴の大群「成長して変化して大きくなっていこう！」新プロジェクト『MUST CHANGE PROJECT』始動

豆柴の大群が、9月26日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」に生出演。カエデフェニックスとハナエモンスターが、豆柴の大群の新プロジェクト『MUST CHANGE PROJECT』について、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭の質問に答えました。こもり校長:今日の授業テーマは『変わりたい』。今、キミが“変わりたい!”と思っていることを教えてほしい! 豆柴の2人は、“変わりたい!”と思っていることはあるの?ハナエ:はい。まさに、豆柴の大群が変わろうとしておりまして……! 9月から11月の間に、全国16都市を回る『WE MUST CHANGE TOUR』を開催します。次のステップに向けてさらにパワーアップといいますか、成長といいますか、変わっていかないとな……! という思いで進んでおります!こもり校長:この発表を俺も見たけど……(同時期に当番組に就任した)俺と豆柴は2年半一緒にいるから、気づかないところで気づかないうちに変わっているんだろうなとか、成長しているんだろうなとか……。俺が見ても成長していると思うし、豆柴が俺を見ても成長していると思うところはきっとあるだろうし。ぺえ教頭:お互いにね。こもり校長:お互い同じ目線で2年半歩んできたなと、いま改めて感じています。ハナエ・カエデ:ありがとうございます!こもり校長:先ほども話しましたが、『MUST CHANGE PROJECT』とは、どういうことですか?ハナエ:この企画は、まさに『変化』がテーマなんです。12月に新メンバーオーディションを合宿で行うんですけど、12歳から24歳までの女の子を募集中です。「豆柴の大群を一緒に変えたい!」という人は、応募してくれたら嬉しいです。ぺえ教頭:うんうん。ハナエ:オーディションだけではなくて、(現メンバー)1人ひとりの変化も求められていて。もしかしたら、新メンバー合宿オーディションに誰か(成績の芳しくないメンバー)が候補生としていってしまう可能性もあるんです。カエデ:はい。ハナエ:でも、成長して変化して大きくなっていこう! という、とても前向きなプロジェクトです。こもり校長:豆柴の大群が、5年後、10年後に輝くためのプロジェクトだからね。ぺえ教頭:24歳までの女性? ギリギリ入れなかったわ……。こもり校長:6歳足らねー!ぺえ教頭:30歳まで引き上げてくれればね(笑)。ハナエ・カエデ:(笑)。こもり校長:5人体制でのツアーも最後ということだけど、意気込みはどう?カエデ:5人体制が3年近く続いたので、最初は「寂しいかな……?」と思っていたんですけど、変わることってワクワクするじゃないですか? だから楽しみだし、前向きな気持ちでいます。こもり校長:このプロジェクトのための楽曲もあるんだよね? ここで生徒(リスナー)と一緒に聴かせてもらってもいい?ハナエ・カエデ:はい!――ここで、『MUST CHANGE』(12月7日リリースの4thシングル)オンエアこもり校長:(オンエア後)いろいろ大変なプロジェクトだと思うし、何かが変化するのはものすごく怖いことだと思うけど……そこにとらわれず、5人は頑張ってほしいなと思います。ぺえ教頭:本当だね。ハナエ・カエデ:ありがとうございます!こもり校長:1人ひとりに魅力があるし、それぞれにしか出せないものが重なって今の豆柴の大群があるから。これから先、どういう形になるかわからないけど、グループの形ってどんどん変化するものだし、時が経つにつれて崩れていくものもあるけど……。そこに失敗も成功もないと思う。5人が一生懸命やった先に今があって、未来につながると思うし。1人ひとりが素晴らしいから、怖がらずにね。ハナエ・カエデ:ありがとうございます……!豆柴の大群は、2020年4月より番組のレギュラーコーナー「豆柴LOCKS!」を担当。今回は、9月をもって「豆柴LOCKS!」が休講するのを前に、全員で生放送パートに登場しました。22時台はハナエモンスターとカエデフェニックス、23時台はナオ・オブ・ナオとミユキエンジェル、アイカ・ザ・スパイが、コーナーが始まったころを振り返りました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/