EXILEのライブツアー「EXILE LIVE TOUR 2022 "POWER OF WISH"」が昨日9月25日に東京・東京ドームでファイナルを迎えた。

このツアーはEXILEが20周年メモリアルイヤーを盛り上げるために、2020年11月をもってEXILEを勇退したEXILE ATSUSHIを含む15人体制で実施。最終日の東京ドーム公演は、この日をもってEXILEを勇退し、芸能界を引退するパフォーマー黒木啓司のラストステージとなった。

定刻を少し過ぎた頃、各自の“願いの力”を表現したカラージャケットに身を包んだメンバーが花道の先端から続々と登場。ステージにそろった“15人のEXILE”は「POWER OF WISH」の「W」をフォーメーションでかたどった。そしてライブは代表曲「Rising Sun」でスタート。続けてATSUSHIとTAKAHIROはツアーのテーマソングとして制作された「POWER OF WISH」を高らかに歌い上げる。AKIRAはコロナ禍で実施したこのツアーについて「皆様と最高な時間を取り戻すことができたのは、まずは皆様が会場のルールやマナーを一丸となって守ってくださりながら、ともにEXILEエンタテインメントを築き上げてくださり、そして何よりLDHエンタテインメント完全復活を願い続けてくださったからこそです。ステージ上から見える皆様の喜ぶ姿、マスク越しに浮かぶ笑顔。幅広い年齢層の方々が世代を超え、EXILEのライブという場で“LOVE, DREAM, HAPPINESS”を分かち合う光景。本当に感動しました」と語り、観客に感謝の気持ちを伝えた。

TAKAHIRO、NESMITH、SHOKICHI、ATSUSHIが歌いつなぐインタールード、パフォーマー陣によるアグレッシブなダンスが興奮をあおった「Heads or Tails」を経て、EXILEは「I Wish For You」「時の描片~トキノカケラ~」といった過去曲をパフォーマンス。その後、AKIRA、TAKAHIROを筆頭とする“新生EXILE”のターンに突入し、SHOKICHIのドラムとNESMITHのギターに乗せて「RED PHOENIX」が披露された。TAKAHIROがEXILEの楽曲や歌詞を織り交ぜながら作詞した「BE THE ONE」では、メンバーがフロートに乗ってアリーナ外周を回り、ファンとの距離を近づけた。続いてEXILE THE SECONDパートが始まり、「Going Crazy」のタオル回しで会場が一気にヒートアップ。「YEAH!! YEAH!! YEAH!!」や「ASOBO!」では橘ケンチやTETSUYAが遊び心あふれるパフォーマンスで観客を沸かせる。最後に彼らはAKIRAの加入後、6人体制のEXILE THE SECONDとして初めて発表したシングルから「RAY」を届けた。

ライブ中盤、ATSUSHIとTAKAHIROが「Lovers Again」「Ti Amo」という2大バラードをバンドサウンドが映えるニューアレンジで披露。それぞれの楽曲でパフォーマー陣も情熱的なダンスを繰り広げた。ATSUSHIがバラード「願い」を歌唱し、ライブはいよいよ後半へ。「This is My Life」「VICTORY」「Ki・mi・ni・mu・chu」といった人気曲が華やかに場内を彩った。MCではTAKAHIROが「今日はちょっと涙腺が……。メンディー、ちょっと顔見ていい?(笑)」とおどけるひと幕も。そして彼らは「愛すべき未来へ」で本編を締めくくった。

アンコールは「EVOLUTION」「FIREWORKS」といった楽曲をダンストラックにアレンジしたショーケースでスタート。さまざまな世代のメンバーが、ダンスを通じて自身の個性を発揮した。EXILEのヒストリーを凝縮した映像ののち、パフォーマンスされたのは「道」。ATSUSHIとTAKAHIROは見つめ合いながら歌い始め、ファンへの感謝をボーカルに乗せた。MCタイムでは、事前インタビューで「名古屋公演のMCで4万8000人のファンの方と一緒にと一本締めをしたあと、鳴り止まない拍手をいただいたのは本当に一生忘れられない思い出になりました」と語っていた黒木の「皆さんの幸せを願って……」という掛け声で一本締めを実施。黒木は最後に「二代目J SOUL BROTHERS、EXILE THE SECONDとアーティスト人生17年間、そしてEXILE 14年間、たくさんの応援、思い出をファンの皆さんと一緒に作り、人生をともに歩めた時間は大切な宝物です。本当に温かい応援ありがとうございました」と挨拶をした。そして最後に披露されたのは「Choo Choo TRAIN」。黒木を先頭に全員でロールダンスを踊ったEXILEは、15人で駆け抜けたツアーに終止符を打った。

なおアンコール前には、12月に東京と大阪でツアー「EXILE LIVE TOUR 2022 "POWER OF WISH" ~Christmas Special~」が開催されること、このツアーにEXILEのオリジナルメンバーである松本利夫(MATSU)、USA、MAKIDAIが参加することが発表された。このツアーにも参加するATSUSHIは「この業界に残る人間として、LDHの人間として、やらない理由がありませんでした。今年いっぱいもう少しだけ、皆さんと一緒に夢を見させてください」と涙ながらにコメント。TAKAHIROは「ようやく皆さんと、クリスマスシーズンを直接同じ空間で共有できることが本当に楽しみです。冬のワクワク感をEXILEのエンタテインメントを通して全身で感じていただける内容にしたいと思います」とメッセージを送った。

EXILE LIVE TOUR 2022 "POWER OF WISH" ~Christmas Special~

2022年12月10日(土)大阪府 京セラドーム大阪

2022年12月11日(日)大阪府 京セラドーム大阪

2022年12月20日(火)東京都 東京ドーム

2022年12月21日(水)東京都 東京ドーム



※USAのUはウムラウト付きが正式表記。