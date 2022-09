平井大の新曲「LOVE, SO GOOD.」が本日9月26日に配信リリースされた。

この曲は家族をテーマにしたハートウォーミングなミディアムチューン。「懐かしい未来がいいね」というメッセージが込められた心温まる1曲に仕上がっている。本日22:00には、希望に満ちあふれた家族の情景や食卓が映し出される「LOVE, SO GOOD.」のリリックビデオがYouTubeにてプレミア公開される。

なお平井は10月1日から東京・日本武道館2公演を含む全国ツアーを開催。同日より平井のパートナーであるフォトグラファー・Lady Brownの写真展「HIRAIDAI "THE END of THE JOURNEY" photos by Lady Brown Pictures Photo exhibition in PARCO」も千葉・津田沼を皮切りに全国のPARCOで行われる。

HIRAIDAI TOUR 2022

2022年10月1日(土)千葉県 浦安市文化会館

2022年10月8日(土)長野県 ホクト文化ホール 大ホール

2022年10月9日(日)長野県 ホクト文化ホール 大ホール

2022年10月29日(土)愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール

2022年10月30日(日)愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール

2022年11月12日(土)福岡県 福岡サンパレス

2022年11月13日(日)福岡県 福岡サンパレス

2022年11月23日(水・祝)宮城県 仙台サンプラザホール

2022年11月27日(日)東京都 日本武道館

2022年11月28日(月)東京都 日本武道館

2022年12月3日(土)兵庫県 ワールド記念ホール

2022年12月4日(日)兵庫県 ワールド記念ホール

2022年12月11日(日)北海道 札幌文化芸術劇場hitaru

2022年12月17日(土)沖縄県 沖縄コンベンションセンター

HIRAIDAI "THE END of THE JOURNEY" photos by Lady Brown Pictures Photo exhibition in PARCO

2022年10月1日(土)、2日(日)千葉県 津田沼PARCO

2022年10月7日(金)~10日(月・祝)長野県 松本PARCO

2022年10月28日(金)~31日(月)愛知県 名古屋PARCO

2022年11月11日(金)~14日(月)福岡県 福岡PARCO

2022年11月17日(木)~29日(火)東京都 渋谷PARCO

2022年11月22日(火)~24日(木)宮城県 仙台PARCO

2022年12月2日(金)~5日(月)大阪府 心斎橋PARCO

2022年12月10日(土)~12日(月)北海道 札幌PARCO

2022年12月16日(金)~18日(日)沖縄県 サンエー 浦添西海岸パルコシティ