『大空魔竜ガイキング』のガイキングがベアブリックになった！

アニメ『大空魔竜ガイキング』のガイキングが、メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)になった。

『大空魔竜ガイキング』は1976年のTVアニメ。恐竜型移動基地・大空魔竜の頭部が分離し、上半身パーツ、下半身パーツと合体することで人型巨大ロボ・ガイキングが完成する。

大空魔竜の頭部=ガイキングの胴体が金色(あるいは黄色)の骸骨風であること、ガイキング頭部の巨大なツノなどが外見上の特徴だ。

なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合は100%である(超合金ベアブリック、変形トランスフォーマーベアブリックなど一部の例を除く)。

(C) 東映アニメーション

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK ガイキング 400%(左)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万1000円(左)、6万3800円(右)(共に税込)

2022年10月発売予定

『大空魔竜ガイキング』のガイキングをベアブリック化。頭部は透明整形で、耳の部分にツノを配し、余白を生かしたプリントになっている。

メディコム・トイの直営店1/ 6計画で発売。

(問)1/6計画:03-3467-7676

メディコム・トイではガイキング以外にも様々なキャラクターのベアブリックや、アーティストや企業とコラボしたベサブリックなどを発売している。ここではその新製品情報をお届けしよう。

(C) 2022 MARVEL

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK WOLVERINE (BROWN Ver.) 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左)、6万3800円(右)(共に税込)

2022年10月発売予定

マーベルコミックス『X-MEN』シリーズの人気キャラ、ウルヴァリンをベアブリックで再現。茶色と黄色のスーツは80年代に使われていたもので、使用期間が長かったためオールドファンにはなじみ深いコスチュームだ。「MARVEL 『X-MEN』/ Happyくじ 「BE@RBRICK」」でもベアブリック化されたが、その時のものとは表情などが異なっている。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。

(C) 2022 MARVEL

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK CYCLOPS (VARIANT SUIT Ver.) 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左)、6万3800円(右)(共に税込)

2022年10月発売予定

マーベルコミックス『X-MEN』シリーズから、X-MENの初代チームリーダー・サイクロップスをベアブリック化。このスーツは派生チーム「Xファクター」所属時のものである。「MARVEL 『X-MEN』/ Happyくじ 「BE@RBRICK」」でもベアブリック化されたが、その時のものとは表情などが異なっている。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。

(C) 2022 MARVEL

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK IRON MAN RESCUE SUIT 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(税込)

2022年10月発売予定

映画『アベンジャーズ/エンドゲーム』に登場したアイアンマン レスキュースーツをベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

(C) Disney

BE@RBRICK MICKEY MOUSE "Brave Little Tailor" 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(左)、6万3800円(右)(共に税込)

2023年4月発売・発送予定

アニメ『ミッキーの巨人退治』のミッキーマウスがベアブリックになって登場。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年9月24日(土)00:00から2022年10月10日(月)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) Disney

R@BBRICK Oswald the Lucky Rabbit 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(税込)

2023年4月発売・発送予定

ミッキーマウスより先に生まれながら数奇な運命をたどり、2006年にディズニーキャラの仲間入りをした「しあわせウサギのオズワルド」を、ウサギ型ブロックタイプフィギュアR@BBRICK(ラブリック)で再現。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年9月24日(土)00:00から2022年10月10日(月)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) 2022 by Paws,Inc. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK GARFIELD Flocky Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)

2023年4月発売・発送予定

コミック『ガーフィールド』のガーフィールドをベアブリック化。もこもこ手触りのフロッキー仕様だ。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年9月24日(土)00:00から2022年10月10日(月)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

Care Bears(TM)(C) 2022 Those Characters From Cleveland, Inc.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Funshine Bear (TM) 1000%、BE@RBRICK Love-a-Lot Bear (TM) 1000%

発売元:メディコム・トイ

各6万3800円(税込)

2023年4月発売・発送予定

人気キャラクター「ケアベア(TM)」のファンシャインベア(TM)とラブアロットベア(TM)がベアブリックになって登場。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年9月24日(土)00:00から2022年10月10日(月)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) HEADWAX ORGANIZATION CO., LTD.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Gold Heart 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左2点)、7万4800円(右)(税込)

2023年2月発売・発送予定

ミュージシャンhideのシグネチャーギターの代名詞「イエローハート」のデザインをゴールドメッキで再現。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年9月24日(土)00:00から2022年10月10日(月)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK × THE RAMPAGE 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

2万4200円(税込)

2022年10月発売予定

ダンス&ボーカルグループTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE(ザ・ランペイジ・フロム・エグザイル・トライブ)のベアブリック。ボディ内部にLED搭載。

VERTICAL GARAGEオンラインストア、VERTICAL GARAGE直営店にて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)VERTICAL GARAGE NAKAMEGURO:03-6416-0918

(C) yumeminemu

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK たぬきゅん 400%

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(税込)

2023年4月発売・発送予定

山の出身だがシティボーイに憧れているミントグリーンのかわいいたぬき・たぬきゅんをベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年9月24日(土)00:00から2022年10月10日(月)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

Copyright (C) 2004-2022 Tokyo National Museum. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

東京国立博物館 BE@RBRICK 尾形光琳 国宝「八橋蒔絵螺鈿硯箱」100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万7600円(税込)

2022年10月抽選受付開始予定

所蔵品の中でも人気の高い逸品。日本工芸の名宝であり、国宝の尾形光琳作「八橋蒔絵螺鈿硯箱(やつはし まきえ らでん すずりばこ)」をモチーフとしたベアブリック登場。

セブンネットショッピング(7net.omni7.jp)にて販売!

(問)セブンネットショッピング

(C) 2022 GARY BASEMAN

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Gary Baseman "Blackie the Cat" 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(税込)

2022年10月発売予定

アーティストのゲイリー・ベースマンによる「ブラッキー・ザ・キャット」をベアブリック化。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて発売予定。

(問)2G TOKYO:03-6452-5003

(C) CPD

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK COIN PARKING DELIVERY 400%(左)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(左)、5万2800円(右)(税込)

2022年10月発売予定

アーティストのコインパーキングデリバリーのベアブリック。

2G TOKYO、2G OSAKAにて発売予定。

(問)2G TOKYO:03-6452-5003

(C) KAE TANAKA

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK KAE TANAKA 400%(左)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万1000円(左)、5万2800円(右)(税込)

2022年10月発売予定

アーティスト田中かえのベアブリック。

2G TOKYO、2G OSAKAにて発売予定。

(問)2G TOKYO:03-6452-5003

(C) 2022 The Coca-Cola Company. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK atmos × Coca-Cola TYPE-6 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万5400円(左2点)、7万4800円(右)(共に税込)

2022年10月発売予定

スニーカーショップatmos(アトモス)と「コカ・コーラ」のコラボベアブリック第6弾。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、atmos店舗にて発売予定。

(問)atmos Shinjuku:03-6457-8755

(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK BAPE(R) CAMO TIGER RED 100% & 400%(上段左2点)、1000%(上段右)

BE@RBRICK BAPE(R) CAMO TIGER PURPLE 100% & 400%(中段左2点)、1000%(中段右)

BE@RBRICK BAPE(R) CAMO TIGER BLUE 100% & 400%(下段左2点)、1000%(下段右)

販売元/NOWHERE Co.,Ltd.

発売元/メディコム・トイ

1万9800円(格段左2点)、10万7800円(格段右)(全て税込)

2022年10月発売予定

ファッションブランドA BATHING APE(R)〈ア・ベイシング・エイプ(R)〉のベアブリック。

1/6計画、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、2G及びメディコム・トイ オンラインストア各店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及びWEB STOREにて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、BAPE STORE(R) 渋谷 :03-6415-6041

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK X-girl CLEAR PURPLE 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)

2022年10月発売予定

ファッションブランドX-girl(エックスガール)のベアブリック。胴体に「X-girl」のロゴ型のビーズ入り。

B's INTERNATIONAL OFFICIAL ONLINE STORE calif(https://calif.cc/)、メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)X-girl store:03-5772-2020

R@BBRICK TM & (C) 2015-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

R@BBRICK カリモク Modern Furniture Model 400%

発売元:メディコム・トイ

14万800円(税込)

2022年10月発売予定

木製家具の老舗カリモクの熟練した職人が1品ずつハンドメイドで仕上げたラブリック。今回は近代家具をイメージ。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、名古屋PARCOのMEDICOM TOY PLUS NAGOYAにて発売予定。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 達磨 合格 銀メッキ 100%(左)、400%(右)

発売元:メディコム・トイ

1980円(左)、6930円(右)(共に税込)

2022年10月発売予定

メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店名物、和のベアアブリックの新作。受験に向けた合格達磨がモチーフだ。

(問)メディコム・トイ 東京スカイツリータウン ソラマチ店:03-3622-6000

和のベアブリックでは招き猫がトップクラスの人気だが、達磨も人気は高く、招き猫に次いでバリエーションが多く展開されている。

<問い合わせ先>

(特記なき場合)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。