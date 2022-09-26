『大空魔竜ガイキング』のガイキングがベアブリックになった！

アニメ『大空魔竜ガイキング』のガイキングが、メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK（ベアブリック）になった。

『大空魔竜ガイキング』は1976年のTVアニメ。恐竜型移動基地・大空魔竜の頭部が分離し、上半身パーツ、下半身パーツと合体することで人型巨大ロボ・ガイキングが完成する。

大空魔竜の頭部＝ガイキングの胴体が金色（あるいは黄色）の骸骨風であること、ガイキング頭部の巨大なツノなどが外見上の特徴だ。

なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合は100%である（超合金ベアブリック、変形トランスフォーマーベアブリックなど一部の例を除く）。

(C) 東映アニメーション

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK ガイキング 400%（左）、1000%（右）

発売元：メディコム・トイ

1万1000円（左）、6万3800円（右）（共に税込）

2022年10月発売予定

『大空魔竜ガイキング』のガイキングをベアブリック化。頭部は透明整形で、耳の部分にツノを配し、余白を生かしたプリントになっている。

メディコム・トイの直営店1／ 6計画で発売。

（問）1／6計画：03-3467-7676

メディコム・トイではガイキング以外にも様々なキャラクターのベアブリックや、アーティストや企業とコラボしたベサブリックなどを発売している。ここではその新製品情報をお届けしよう。

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(C) 2022 MARVEL

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK WOLVERINE （BROWN Ver.） 100% & 400%（左2点）、1000%（右）

発売元：メディコム・トイ

1万6500円（左）、6万3800円（右）（共に税込）

2022年10月発売予定

マーベルコミックス『X-MEN』シリーズの人気キャラ、ウルヴァリンをベアブリックで再現。茶色と黄色のスーツは80年代に使われていたもので、使用期間が長かったためオールドファンにはなじみ深いコスチュームだ。「MARVEL 『X-MEN』／ Happyくじ 「BE@RBRICK」」でもベアブリック化されたが、その時のものとは表情などが異なっている。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。

(C) 2022 MARVEL

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK CYCLOPS （VARIANT SUIT Ver.） 100% & 400%（左2点）、1000%（右）

発売元：メディコム・トイ

1万6500円（左）、6万3800円（右）（共に税込）

2022年10月発売予定

マーベルコミックス『X-MEN』シリーズから、X-MENの初代チームリーダー・サイクロップスをベアブリック化。このスーツは派生チーム「Xファクター」所属時のものである。「MARVEL 『X-MEN』／ Happyくじ 「BE@RBRICK」」でもベアブリック化されたが、その時のものとは表情などが異なっている。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。

(C) 2022 MARVEL

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK IRON MAN RESCUE SUIT 100% & 400%

発売元：メディコム・トイ

1万6500円（税込）

2022年10月発売予定

映画『アベンジャーズ／エンドゲーム』に登場したアイアンマン レスキュースーツをベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

(C) Disney

BE@RBRICK MICKEY MOUSE "Brave Little Tailor" 100% & 400%（左2点）、1000%（右）

発売元：メディコム・トイ

1万3200円（左）、6万3800円（右）（共に税込）

2023年4月発売・発送予定

アニメ『ミッキーの巨人退治』のミッキーマウスがベアブリックになって登場。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO（http://mct.tokyo）にて2022年9月24日（土）00：00から2022年10月10日（月）23：59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) Disney

R@BBRICK Oswald the Lucky Rabbit 100% & 400%

発売元：メディコム・トイ

1万3200円（税込）

2023年4月発売・発送予定

ミッキーマウスより先に生まれながら数奇な運命をたどり、2006年にディズニーキャラの仲間入りをした「しあわせウサギのオズワルド」を、ウサギ型ブロックタイプフィギュアR@BBRICK（ラブリック）で再現。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO（http://mct.tokyo）にて2022年9月24日（土）00：00から2022年10月10日（月）23：59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) 2022 by Paws,Inc. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK GARFIELD Flocky Ver. 100% & 400%（左2点）、1000%（右）

発売元：メディコム・トイ

1万4300円（左2点）、6万3800円（右）（共に税込）

2023年4月発売・発送予定

コミック『ガーフィールド』のガーフィールドをベアブリック化。もこもこ手触りのフロッキー仕様だ。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO（http://mct.tokyo）にて2022年9月24日（土）00：00から2022年10月10日（月）23：59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

Care Bears(TM)(C) 2022 Those Characters From Cleveland, Inc.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Funshine Bear （TM） 1000％、BE@RBRICK Love-a-Lot Bear （TM） 1000％

発売元：メディコム・トイ

各6万3800円（税込）

2023年4月発売・発送予定

人気キャラクター「ケアベア（TM）」のファンシャインベア（TM）とラブアロットベア（TM）がベアブリックになって登場。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO（http://mct.tokyo）にて2022年9月24日（土）00：00から2022年10月10日（月）23：59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) HEADWAX ORGANIZATION CO., LTD.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Gold Heart 100% & 400%（左2点）、1000%（右）

発売元：メディコム・トイ

1万6500円（左2点）、7万4800円（右）（税込）

2023年2月発売・発送予定

ミュージシャンhideのシグネチャーギターの代名詞「イエローハート」のデザインをゴールドメッキで再現。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO（http://mct.tokyo）にて2022年9月24日（土）00：00から2022年10月10日（月）23：59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK × THE RAMPAGE 100% & 400%

発売元：メディコム・トイ

2万4200円（税込）

2022年10月発売予定

ダンス＆ボーカルグループTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE（ザ・ランペイジ・フロム・エグザイル・トライブ）のベアブリック。ボディ内部にLED搭載。

VERTICAL GARAGEオンラインストア、VERTICAL GARAGE直営店にて数量限定発売、なくなり次第終了。

（問）VERTICAL GARAGE NAKAMEGURO：03-6416-0918

(C) yumeminemu

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK たぬきゅん 400%

発売元：メディコム・トイ

1万6500円（税込）

2023年4月発売・発送予定

山の出身だがシティボーイに憧れているミントグリーンのかわいいたぬき・たぬきゅんをベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO（http://mct.tokyo）にて2022年9月24日（土）00：00から2022年10月10日（月）23：59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

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Copyright (C) 2004-2022 Tokyo National Museum. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

東京国立博物館 BE@RBRICK 尾形光琳 国宝「八橋蒔絵螺鈿硯箱」100% & 400%

発売元：メディコム・トイ

1万7600円（税込）

2022年10月抽選受付開始予定

所蔵品の中でも人気の高い逸品。日本工芸の名宝であり、国宝の尾形光琳作「八橋蒔絵螺鈿硯箱（やつはし まきえ らでん すずりばこ）」をモチーフとしたベアブリック登場。

セブンネットショッピング（7net.omni7.jp）にて販売！

（問）セブンネットショッピング

(C) 2022 GARY BASEMAN

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BE@RBRICK Gary Baseman "Blackie the Cat" 100% & 400%

発売元：メディコム・トイ

1万4300円（税込）

2022年10月発売予定

アーティストのゲイリー・ベースマンによる「ブラッキー・ザ・キャット」をベアブリック化。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて発売予定。

（問）2G TOKYO：03-6452-5003

(C) CPD

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BE@RBRICK COIN PARKING DELIVERY 400%（左）、1000%（右）

発売元：メディコム・トイ

1万4300円（左）、5万2800円（右）（税込）

2022年10月発売予定

アーティストのコインパーキングデリバリーのベアブリック。

2G TOKYO、2G OSAKAにて発売予定。

（問）2G TOKYO：03-6452-5003

(C) KAE TANAKA

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK KAE TANAKA 400%（左）、1000%（右）

発売元：メディコム・トイ

1万1000円（左）、5万2800円（右）（税込）

2022年10月発売予定

アーティスト田中かえのベアブリック。

2G TOKYO、2G OSAKAにて発売予定。

（問）2G TOKYO：03-6452-5003

(C) 2022 The Coca-Cola Company. All rights reserved.

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BE@RBRICK atmos × Coca-Cola TYPE-6 100% & 400%（左2点）、1000%（右）

発売元：メディコム・トイ

1万5400円（左2点）、7万4800円（右）（共に税込）

2022年10月発売予定

スニーカーショップatmos（アトモス）と「コカ・コーラ」のコラボベアブリック第6弾。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、atmos店舗にて発売予定。

（問）atmos Shinjuku：03-6457-8755

(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.

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BE@RBRICK BAPE（R） CAMO TIGER RED 100% & 400%（上段左2点）、1000%（上段右）

BE@RBRICK BAPE（R） CAMO TIGER PURPLE 100% & 400%（中段左2点）、1000%（中段右）

BE@RBRICK BAPE（R） CAMO TIGER BLUE 100% & 400%（下段左2点）、1000%（下段右）

販売元／NOWHERE Co.,Ltd.

発売元／メディコム・トイ

1万9800円（格段左2点）、10万7800円（格段右）（全て税込）

2022年10月発売予定

ファッションブランドA BATHING APE（R）〈ア・ベイシング・エイプ（R）〉のベアブリック。

1／6計画、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、2G及びメディコム・トイ オンラインストア各店、A BATHING APE（R）正規取扱い店舗及びWEB STOREにて数量限定発売、なくなり次第終了。

（問）メディコム・トイ ユーザーサポート：03-3460-7555、BAPE STORE（R） 渋谷 ：03-6415-6041

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK X-girl CLEAR PURPLE 100% & 400%（左2点）、1000%（右）

発売元：メディコム・トイ

1万6500円（左2点）、6万3800円（右）（共に税込）

2022年10月発売予定

ファッションブランドX-girl（エックスガール）のベアブリック。胴体に「X-girl」のロゴ型のビーズ入り。

B's INTERNATIONAL OFFICIAL ONLINE STORE calif（https://calif.cc/）、メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて数量限定発売、なくなり次第終了。

（問）X-girl store：03-5772-2020

R@BBRICK TM & (C) 2015-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

R@BBRICK カリモク Modern Furniture Model 400%

発売元：メディコム・トイ

14万800円（税込）

2022年10月発売予定

木製家具の老舗カリモクの熟練した職人が1品ずつハンドメイドで仕上げたラブリック。今回は近代家具をイメージ。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、名古屋PARCOのMEDICOM TOY PLUS NAGOYAにて発売予定。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 達磨 合格 銀メッキ 100%（左）、400%（右）

発売元：メディコム・トイ

1980円（左）、6930円（右）（共に税込）

2022年10月発売予定

メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店名物、和のベアアブリックの新作。受験に向けた合格達磨がモチーフだ。

（問）メディコム・トイ 東京スカイツリータウン ソラマチ店：03-3622-6000

和のベアブリックでは招き猫がトップクラスの人気だが、達磨も人気は高く、招き猫に次いでバリエーションが多く展開されている。

＜問い合わせ先＞

（特記なき場合）メディコム・トイ ユーザーサポート：03-3460-7555

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。