ギーツ、ドンブラ、デパプリ、すみっコ、BT21のクリスマスケーキ！

毎年恒例、仮面ライダーやプリキュアのクリスマスケーキ「キャラデコクリスマス」。今年は『仮面ライダーギーツ』『デリシャスパーティ♡プリキュア』『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』『すみっコぐらし』『BT21』の5種が登場。2022年9月下旬より予約受付が順次スタートする。全てのケーキにクリスマス限定のオリジナル玩具やおまけがついている。

キャラデコは、バンダイが1994年から発売しているキャラクターのデコレーションケーキ。お祝いごとや季節に合わせた「キャラデコお祝いケーキ」「キャラデコパーティーケーキ」や「キャラデコクリスマス」が展開されている。

今回のキャラデコクリスマスは、『仮面ライダーギーツ』『デリシャスパーティ・プリキュア』『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』『BT21』『すみっコぐらし』をモチーフにしたデコレーションクリスマスケーキ。受け取った瞬間に嬉しい、キャラクターデザインのケーキ箱に入っている。

ケーキ側面にはキャラクターの世界観を盛り込んだサイドフィルムが巻かれており、ケーキは購入者が付属のピックを刺したりして楽しむことが可能だ(『すみっコぐらし』のケーキにはサイドフィルムなし)。

またキャラクターと写真が撮れる無料アプリ特典付き。スタンプ機能を搭載したクリスマス限定デザインのフレームで写真が撮れる。

無料アプリ「キャラパーティー」をダウンロードしてケーキ箱を読み込むと、キャラクターが現れて一緒に写真が撮れる。大好きなキャラクター達と一緒に写真を撮ることはクリスマスの思い出をさらに素敵に彩るだろう(『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』のケーキの写真が撮れるアプリ特典はクリスマス限定デザインのフレームではない。また『BT21』『すみっコぐらし』のケーキにはアプリ特典は付属しない)。

そして最大のポイントは、別売り玩具と連動することでオリジナル音声を聞けるおもちゃや、キャラデコクリスマスでしか手に入らないキャラデコオリジナルデザインのおまけなどがついてくることだ。

特に仮面ライダーやスーパー戦隊では、DX玩具と連動する作品キーアイテムが付いてくることが多く、フルコンプを目指す年長ファンにも避けて通れない関門となっている。

2022年のクリスマスは『キャラデコ』のクリスマスケーキで大好きなキャラクター達と一緒に楽しいひとときを過ごすのはいかがだろうか。

