TVアニメ「アークナイツ【黎明前奏 / PRELUDE TO DAWN】」が10月28日よりテレビ東京ほかにて放送開始。本PV、キービジュアル第2弾、スタッフ・キャストが公開された。

「アークナイツ」はスマートフォン向けタワーディフェンスゲーム「アークナイツ -明日方舟-」を原作とする作品。ドクター役を甲斐田ゆきが務めるほか、アーミヤ役の黒沢ともよ、ドーベルマン役の種崎敦美、ニアール役の佐倉綾音、チェン役の石上静香らゲーム版のキャストが名を連ねた。またアニメのオープニングテーマが、ReoNaの「Alive」に決定。本PVで聴くこともできる。

ReoNaコメント

TVアニメ『アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】』、オープニングテーマ「Alive」を、私ReoNaが担当させていただきます。

「アークナイツ - 明日方舟 -」は、私も2020年1月16日の日本サービス開始と同時に“ドクター”になって、

いちゲームファンとして楽しんできた物語。



理不尽の波に飲まれながら、揉まれながら、それでも己が信じる正義のためにまた明日へ進む方舟。

“痛みと共に生きていく”彼女たちに寄り添うお歌。



「Alive」、アニメと共に受け取っていただけますように。

TVアニメ「アークナイツ【黎明前奏 / PRELUDE TO DAWN】」

放送情報

テレビ東京：2022年10月28日（金）より毎週金曜日25:23～

テレビ大阪：2022年10月28日（金）より毎週金曜日26:10～

BS11：2022年10月30日（日）より毎週日曜日23:30～

アニマックス：2022年11月5日（土）より毎週土曜日22:00～

配信情報

dアニメストア、Amazon Prime Video、ニコニコ動画、U-NEXT、アニメ放題、FOD、ひかりTV、J:COMオンデマンド、ABEMA、GYAO!、Rakuten TV、ビデオマーケット、GYAO!ストア、バンダイチャンネル、Hulu

スタッフ

原作：Hypergryph / Studio Montagne

キャラクター原案：唯@W

監督：渡邉祐記

副監督：西川将貴

アニメキャラクターデザイン：高藤彩

シリーズ構成：Yostar Pictures

プロップデザイン：若山温

美術監督：大西穣（ビック・スタジオ）

美術設定：坂本竜（ビック・スタジオ）

色彩設計：後藤恵子

撮影監督：棚田耕平

編集：重村建吾

音響監督：渡邉祐記

音楽：林ゆうき

音楽制作：レジェンドア

アニメーション制作：Yostar Pictures

アニメーションプロデューサー：畑岳央

製作：Hypergryph Studio Montagne、Yostar、Yostar Pictures

キャスト

ドクター：甲斐田ゆき

アーミヤ：黒沢ともよ

ドーベルマン：種崎敦美

ニアール：佐倉綾音

チェン：石上静香

ホシグマ：安野希世乃

フランカ：加隈亜衣

リスカム：石川由依

エクシア：石見舞菜香

テキサス：田所あずさ

メテオリーテ：種田梨沙

ケルシー：日笠陽子

Ace：松山鷹志

※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。

(c)Hypergryph / Studio Montagne