アニメ「プリパラ」「キラッとプリ☆チャン」「ワッチャプリマジ！」のキャストによるライブイベント「プリパラ＆キラッとプリ☆チャン＆ワッチャプリマジ！ Winter Live 2022」が、12月4日に千葉・幕張メッセイベントホールで開催される。

ライブは昼夜2公演行われ、生配信も予定。「ワッチャプリマジ！」からジェニファー・純恋・ソル役の青野紗穂、TrutHこと伊吹橙真役の梶原岳人、ひゅーい役の田丸篤志が「プリティーシリーズ」のライブに初出演する。そのほか「プリパラ」シリーズからは真中らぁら役の茜屋日海夏、香田澄あまり役の飯田里穂、マリオ役の橘龍丸、ガァララ役の黒沢ともよらが、「キラッとプリ☆チャン」からは桃山みらい役の林鼓子、輝アリス役のファイルーズあい、輝イブ役の指出毬亜らが登場。全出演者は記事末のリストで確認を。

「プリパラ＆キラッとプリ☆チャン＆ワッチャプリマジ！ Winter Live 2022」

日時：2022年12月4日（日）昼の部 12:00開場、13:00開演 / 夜の部 17:00開場、18:00開演

会場：千葉県 幕張メッセイベントホール

出演者

林鼓子（桃山みらい役） / 久保田未夢（萌黄えも役・北条そふぃ役） / 厚木那奈美（青葉りんか役） / 芹澤優（南みれぃ役・赤城あんな役） / 若井友希（レオナ・ウェスト役・緑川さら役） / 森嶋優花（紫藤める役） / 茜屋日海夏（金森まりあ役・真中らぁら役） / 徳井青空（黒川すず役） / 佐々木李子（だいあ役） / ファイルーズあい（輝アリス役） / 指出毬亜（輝イブ役） / 山下七海（キラッCHU役・太陽ペッパー役） / 大森日雅（メルパン役・月川ちり役） / 田中美海（ラビリィ役・真中のん役） / 斎賀みつき（ソルル役・紫京院ひびき役） / 山村響（ルルナ役） / 山北早紀（東堂シオン役） / 渡部優衣（白玉みかん役） / 真田アサミ（ガァルル役） / 赤崎千夏（ファルル役） / 佐藤あずさ（緑風ふわり役・ファララ・ア・ラーム役） / 伊達朱里紗（夢川ゆい役） / 大地葉（虹色にの役） / 山田唯菜（幸多みちる役） / 朝日奈丸佳（華園しゅうか役） / 黒沢ともよ（ガァララ役） / 河合健太郎（大江戸シンヤ役） / 鵜澤正太郎（ウシミツ役） / 飯田里穂（香田澄あまり役） / 橘龍丸（マリオ役） / 廣瀬千夏（陽比野まつり役） / 内田彩（弥生ひな役） / 相良茉優（甘瓜みるき役） / 鈴木杏奈（心愛れもん役） / 庄司宇芽香（皇あまね役） / 藤寺美徳（御芽河あうる役） / 青野紗穂（ジェニファー・純恋・ソル役） / 梶原岳人（伊吹橙真役） / 田丸篤志（ひゅーい役） / Run Girls, Run! / 鈴木杏奈

※赤崎千夏の崎はたつさきが正式表記。

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