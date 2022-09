アニメ「プリパラ」「キラッとプリ☆チャン」「ワッチャプリマジ!」のキャストによるライブイベント「プリパラ&キラッとプリ☆チャン&ワッチャプリマジ! Winter Live 2022」が、12月4日に千葉・幕張メッセイベントホールで開催される。

ライブは昼夜2公演行われ、生配信も予定。「ワッチャプリマジ!」からジェニファー・純恋・ソル役の青野紗穂、TrutHこと伊吹橙真役の梶原岳人、ひゅーい役の田丸篤志が「プリティーシリーズ」のライブに初出演する。そのほか「プリパラ」シリーズからは真中らぁら役の茜屋日海夏、香田澄あまり役の飯田里穂、マリオ役の橘龍丸、ガァララ役の黒沢ともよらが、「キラッとプリ☆チャン」からは桃山みらい役の林鼓子、輝アリス役のファイルーズあい、輝イブ役の指出毬亜らが登場。全出演者は記事末のリストで確認を。

「プリパラ&キラッとプリ☆チャン&ワッチャプリマジ! Winter Live 2022」

日時:2022年12月4日(日)昼の部 12:00開場、13:00開演 / 夜の部 17:00開場、18:00開演

会場:千葉県 幕張メッセイベントホール

出演者

林鼓子(桃山みらい役) / 久保田未夢(萌黄えも役・北条そふぃ役) / 厚木那奈美(青葉りんか役) / 芹澤優(南みれぃ役・赤城あんな役) / 若井友希(レオナ・ウェスト役・緑川さら役) / 森嶋優花(紫藤める役) / 茜屋日海夏(金森まりあ役・真中らぁら役) / 徳井青空(黒川すず役) / 佐々木李子(だいあ役) / ファイルーズあい(輝アリス役) / 指出毬亜(輝イブ役) / 山下七海(キラッCHU役・太陽ペッパー役) / 大森日雅(メルパン役・月川ちり役) / 田中美海(ラビリィ役・真中のん役) / 斎賀みつき(ソルル役・紫京院ひびき役) / 山村響(ルルナ役) / 山北早紀(東堂シオン役) / 渡部優衣(白玉みかん役) / 真田アサミ(ガァルル役) / 赤崎千夏(ファルル役) / 佐藤あずさ(緑風ふわり役・ファララ・ア・ラーム役) / 伊達朱里紗(夢川ゆい役) / 大地葉(虹色にの役) / 山田唯菜(幸多みちる役) / 朝日奈丸佳(華園しゅうか役) / 黒沢ともよ(ガァララ役) / 河合健太郎(大江戸シンヤ役) / 鵜澤正太郎(ウシミツ役) / 飯田里穂(香田澄あまり役) / 橘龍丸(マリオ役) / 廣瀬千夏(陽比野まつり役) / 内田彩(弥生ひな役) / 相良茉優(甘瓜みるき役) / 鈴木杏奈(心愛れもん役) / 庄司宇芽香(皇あまね役) / 藤寺美徳(御芽河あうる役) / 青野紗穂(ジェニファー・純恋・ソル役) / 梶原岳人(伊吹橙真役) / 田丸篤志(ひゅーい役) / Run Girls, Run! / 鈴木杏奈

※赤崎千夏の崎はたつさきが正式表記。

