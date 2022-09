「彼女がいるのかも聞けない」10代の片思いにI Don't Like Mondays.が贈る1曲

4人組ロックバンド、I Don't Like Mondays.のボーカル・YUさんが、9月21日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。番組に届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを贈りました。バイト先に気になってる人がいるのですが、経験が少なくアプローチの仕方がわかりません。その人は私にだけ優しいのかと思ったら、どうやらみんなに優しいらしいです。彼女がいるのかも聞けずにいます。アドバイスください!具体的にね、何かできると言えば……この『彼女がいるのかも聞けずにいます』っていうのが、糸口としていいかなと思うんですね。バイト先でしょ? そのお相手が何か作業をしているときに手伝いに行って、その人の横に行くじゃん? 顔見ちゃうと緊張するから横並びになって、「〇〇さんって彼女いるんですか?」みたいに軽い感じでいく。で、もしいなかったら、「そうなんですか!? じゃあ今度ご飯行きましょう?」みたいに、会話を続けていけるんじゃないかなと思います。今回選曲した僕らの『スクロール。(Arranged by tofubeats)』は、日々をスクロールしていくという感じです。突っ込んでもダメかもしれないけど、突っ込まないほうが後悔するから、どんどんスクロールしていきましょう!今回、リスナーに贈った『スクロール。(Arranged by tofubeats)』は、9月7日に配信リリースされた新曲です。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」では、コーナーを担当する松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)とアーティストのみなさんが、毎週水曜日にリスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/