成田良悟の小説「Fate/strange Fake」のTVアニメ化が決定。「Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-」と題し、12月31日に開催される「Fate Project 大晦日TVスペシャル」で放送される。

「Fate/strange Fake」は、「バッカーノ!」や「デュラララ!!」シリーズで知られる成田が“聖杯”を巡る新たな戦いを描く物語。アメリカを舞台に数多の魔術師と英霊の死闘を描く。制作は2017年に「Fate/Apocrypha」を手がけたA-1 Picturesが担当。またアプリゲーム「Fate/Grand Order」のアニメーションCMや、小説のアニメーションCMなどを担当した榎戸駿と坂詰嵩仁が監督を務める。

キャストには、アヤカ・サジョウ役の花澤香菜、セイバー役の小野友樹、アーチャー役の関智一、ランサー役の小林ゆうが名を連ねたほか、日本語版とともに英語吹替版も同時制作されることも明らかに。併せてキャラクターデザイン・山田有慶によるティザービジュアル、澤野弘之による音楽を使用したティザーPVも公開された。

成田良悟コメント

数年前のCM映像に引き続き、今回はなんと特別アニメを制作して頂くというこの流れ。驚きと運命を感じると同時に、多くの皆様への感謝を抱いております。偽りだらけの聖杯戦争、その一欠片となる『-Whispers of Dawn-』が如何なる『Fake』なのか、テレビやネットの前でお楽しみ頂ければ幸いです!

榎戸駿(監督)コメント

監督を務めます榎戸です。

今作『Fate/strange Fake』はこれまでのFate作品のみならずTYPE-MOON作品を跨ぐ概念が飛び交います。

出てくる英霊もマスターもイレギュラーに次ぐイレギュラー。

難易度はやや高めかもしれません。これは一筋縄ではいかないでしょう。

なので監督も二人召喚されました。

何が起こるかわからないのが聖杯戦争。

怒涛のエンターテイメントを、一緒に愉しんでいただけたら幸いです。

坂詰嵩仁(監督)コメント

監督を務めます、坂詰です。『Fate/strange Fake』はFateの枠を超えたTYPE-MOONの新しい世界です。

この物語の記す“真偽”という対にもあるべく、2人の監督という体制にも意味があると感じています。

私達の持てるアニメーションの技術と創造の感性で、見たことない原体験を皆様にお届けできる様、

全セクションのスタッフの下、 このタイトルに注ぐ想いです。 よろしければ、是非。

花澤香菜(アヤカ・サジョウ役)コメント

またこうしてアヤカちゃんに出逢えるなんて、とても嬉しい気持ちです!昔からお世話になっている成田先生による原作・コミカライズを読みながら収録を心待ちにしていました♪

「偽りだらけの聖杯戦争」、どの部分が映像化されているのか皆さまお見逃しなく!

小野友樹(セイバー役)コメント

ついに!strange Fakeがアニメ化ッ!収録時に見させて頂いた映像の段階で、相当ワクワクさせて頂きました。

ワタクシもセイバー役として参加させて頂きましたが、果たしてどこで登場するのかッ!? どうぞお楽しみに!

Anjali Kunapaneni(英語吹替版アヤカ・サジョウ役)コメント

I am so, so honored and thrilled to be the English voice of Ayaka in Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-, and can’t wait for fans to see what we have in store for them!

(和訳)『Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-』のアヤカの英語版声優を務めることができてとてもとても光栄に思っています。ファンの皆さんに見ていただくのが待ち遠しいです!

Saber: Ben Balmaceda(英語吹替版セイバー役)コメント

I'm incredibly excited to be playing Saber in Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-! To all the viewers tuning in, thank you, and I'll do my best to make you proud!

(和訳)『Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-』でセイバーを演じさせていただくことになり、大変嬉しく思っています。視聴者皆様に満足していただけるようベストを尽くします!

「Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-」

2022年12月31日「Fate Project 大晦日TVスペシャル」内にて放送予定

スタッフ

原作:成田良悟・TYPE-MOON 『Fate/strange Fake』(電撃文庫刊)

キャラクター原案:森井しづき

監督:榎戸駿・坂詰嵩仁

脚本:大東大介

キャラクターデザイン:山田有慶

音楽:澤野弘之

制作:A-1 Pictures

キャスト

アヤカ・サジョウ:花澤香菜

セイバー:小野友樹

アーチャー:関智一

ランサー:小林ゆう

英語吹替キャスト

Ayaka Sajyou: Anjali Kunapaneni

Saber: Ben Balmaceda

Archer: David Vincent

Lancer: Marin Miller

(c)成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC