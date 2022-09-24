久保帯人原作によるTVアニメ「BLEACH 千年血戦篇」のステージイベントが、本日9月24日に神奈川・パシフィコ横浜、YouTubeで開催中のアニプレックスによるフェス「Aniplex Online Fest 2022」で行われた。

10月10日よりテレビ東京系で放送開始される「BLEACH 千年血戦篇」。「BLEACH」の最終章にあたる「千年血戦篇」では死神と滅却師（クインシー）の因縁や、黒崎一護の知られざるルーツが描かれる。イベントには一護役の森田成一が登壇。森田は先日開催されたイベント「TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』千人先行上映会」を振り返り、作品に対するファンの熱量に触れる。

このイベントで、本編映像を使用した新ショートPV「現世」を公開。ショートPVは3週続けて別バージョンが公開されることが告げられた。これまで演じてきて印象に残っているシーンを尋ねられた森田は、阿散井恋次からルキアを頼むと言われ、一護がひと言「ああ」と答える場面を挙げた。最後に森田は「ご家庭のモニターでもすばらしい映像、音響の迫力が伝わってくると思います」と太鼓判を押し、ステージは締めくくられた。

「BLEACH 千年血戦篇」

放送情報

テレビ東京系列、BSテレ東：2022年10月10日（月）より毎週月曜日24:00～

仙台放送：2022年10月10日（月）より毎週月曜日25:30～

新潟放送：2022年10月11日（火）より毎週火曜日25:30～

広島テレビ：2022年10月11日（火）より毎週火曜日25:29～

スタッフ

原作：「BLEACH」久保帯人（集英社 ジャンプコミックス刊）

監督・シリーズ構成：田口智久

シリーズ構成：田口智久、平松正樹

キャラクターデザイン：工藤昌史

総作画監督：長谷川亨雄、小松原聖、高柳久美子

アクション・エフェクト作画監督：酒井智史、菅野芳弘、鄭泳勲

美術監督：谷岡善王

美術設定：天田俊貴

色彩設計：合田沙織

編集：三嶋章紀

撮影監督：山田和弘

CG監督：佐々木俊宏、後藤和史

音響監督：長崎行男

音響制作：ザック・プロモーション

音楽：鷺巣詩郎

アニメーション制作：studio ぴえろ

キャスト

黒崎一護：森田成一

朽木ルキア：折笠富美子

石田雨竜：杉山紀彰

井上織姫：松岡由貴

茶渡泰虎：安元洋貴

阿散井恋次：伊藤健太郎



浦原喜助：三木眞一郎

四楓院夜一：ゆきのさつき



山本元柳斎重國：高岡瓶々

砕蜂：桑島法子

鳳橋楼十郎：樫井笙人

卯ノ花烈：久川綾

平子真子：小野坂昌也

朽木白哉：置鮎龍太郎

狛村左陣：稲田徹

京楽春水：大塚明夫

六車拳西：杉田智和

日番谷冬獅郎：朴ろ美

更木剣八：立木文彦

涅マユリ：中尾隆聖

浮竹十四郎：石川英郎



兵主部一兵衛：楠見尚己

二枚屋王悦：上田燿司

麒麟寺天示郎：志村知幸

修多羅千手丸：佐藤利奈

曳舟桐生：恒松あゆみ



ユーハバッハ：菅生隆之

ユーグラム・ハッシュヴァルト：梅原裕一郎

アスキン・ナックルヴァール：武内駿輔

バンビエッタ・バスターバイン：竹達彩奈

バズビー：小野友樹

キャンディス・キャットニップ：内山夕実

グレミィ・トゥミュー：花江夏樹

リジェ・バロ：日野聡



可城丸秀朝：羽多野渉

ベレニケ・ガブリエリ：KENN

ジェローム・ギズバット：藤原貴弘

アズギアロ・イーバーン：駒田航

リューダース・フリーゲン：濱野大輝

※朴ろ美のろは王へんに路が正式表記。

(c)久保帯人/集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ