久保帯人原作によるTVアニメ「BLEACH 千年血戦篇」のショートPVが公開された。

10月10日にテレビ東京系列にて放送開始されるアニメ「BLEACH 千年血戦篇」。ショートPVは、本日9月24日に開催中の「Aniplex Online Fest 2022」内で行われた「BLEACH 千年血戦篇」のステージにて解禁されたもの。黒崎一護とその仲間である石田雨竜・井上織姫・茶渡泰虎にフィーチャーした映像に仕上げられている。またこのPVを含め3週連続でショートPVが公開されることも明らかに。10月1日には星十字騎士団（シュテルンリッター）、10月8日には護廷十三隊バージョンの公開予定だ。

「BLEACH 千年血戦篇」

放送情報

テレビ東京系列、BSテレ東：2022年10月10日（月）より毎週月曜日24:00～

仙台放送：2022年10月10日（月）より毎週月曜日25:30～

新潟放送：2022年10月11日（火）より毎週火曜日25:30～

広島テレビ：2022年10月11日（火）より毎週火曜日25:29～

テレビ静岡：2022年10月16日（日）より毎週日曜日8:30～

AT-X：2022年10月17日（月）より毎週月曜日23:00～ ※リピート放送あり

スタッフ

原作：「BLEACH」久保帯人（集英社 ジャンプコミックス刊）

監督・シリーズ構成：田口智久

シリーズ構成：田口智久、平松正樹

キャラクターデザイン：工藤昌史

総作画監督：長谷川亨雄、小松原聖、高柳久美子

アクション・エフェクト作画監督：酒井智史、菅野芳弘、鄭泳勲

美術監督：谷岡善王

美術設定：天田俊貴

色彩設計：合田沙織

編集：三嶋章紀

撮影監督：山田和弘

CG監督：佐々木俊宏、後藤和史

音響監督：長崎行男

音響制作：ザック・プロモーション

音楽：鷺巣詩郎

アニメーション制作：studio ぴえろ

キャスト

黒崎一護：森田成一

朽木ルキア：折笠富美子

石田雨竜：杉山紀彰

井上織姫：松岡由貴

茶渡泰虎：安元洋貴

阿散井恋次：伊藤健太郎



浦原喜助：三木眞一郎

四楓院夜一：ゆきのさつき



山本元柳斎重國：高岡瓶々

砕蜂：桑島法子

鳳橋楼十郎：樫井笙人

卯ノ花烈：久川綾

平子真子：小野坂昌也

朽木白哉：置鮎龍太郎

狛村左陣：稲田徹

京楽春水：大塚明夫

六車拳西：杉田智和

日番谷冬獅郎：朴ろ美

更木剣八：立木文彦

涅マユリ：中尾隆聖

浮竹十四郎：石川英郎



兵主部一兵衛：楠見尚己

二枚屋王悦：上田燿司

麒麟寺天示郎：志村知幸

修多羅千手丸：佐藤利奈

曳舟桐生：恒松あゆみ



ユーハバッハ：菅生隆之

ユーグラム・ハッシュヴァルト：梅原裕一郎

アスキン・ナックルヴァール：武内駿輔

バンビエッタ・バスターバイン：竹達彩奈

バズビー：小野友樹

キャンディス・キャットニップ：内山夕実

グレミィ・トゥミュー：花江夏樹

リジェ・バロ：日野聡



可城丸秀朝：羽多野渉

ベレニケ・ガブリエリ：KENN

ジェローム・ギズバット：藤原貴弘

アズギアロ・イーバーン：駒田航

リューダース・フリーゲン：濱野大輝

※朴ろ美のろは王へんに路が正式表記。

(c)久保帯人/集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ