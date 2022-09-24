三浦建太郎原作によるアニメ「ベルセルク 黄金時代篇 MEMORIAL EDITION」の第3弾PVが公開された。
10月1日よりTOKYO MXほかにて放送開始される「ベルセルク 黄金時代篇 MEMORIAL EDITION」。第3弾PVでは、オープニング主題歌と劇中歌を担当する平沢進による、新たな劇中歌「遠征」が初公開された。
また本日9月24日に開催中の「Aniplex Online Fest 2022」では「ベルセルク」のステージが実施され、原作ファンであり、アニメでバズーソ役を務めたケンドーコバヤシからの応援コメント映像が公開に。加えて11月2日に発売予定の中島美嘉によるエンディングテーマ曲「Wish」が、10月1日24時より先行配信されることも伝えられた。
さらにTVアニメ放送を記念した「小ベルセルク展」の開催が決定。9月26日からの東京・JR新宿駅構内での掲出を皮切りに、12月まで三浦のイラストが全国数都市のターミナル駅などに掲出される。
「ベルセルク 黄金時代篇 MEMORIAL EDITION」
放送情報
TOKYO MX：2022年10月1日（土）より毎週土曜日24:30～
とちぎテレビ：2022年10月1日（土）より毎週土曜日24:30～
群馬テレビ：2022年10月1日（土）より毎週土曜日24:30～
BS11：2022年10月1日（土）より毎週土曜日24:30～
アニマックス：2022年10月16日（日）より毎週日曜日23:00～
配信情報
ABEMA、dアニメストア、U-NEXT、NETFLIX、WOWOWオンデマンド、GYAO！、ひかりTV、FOD、バンダイチャンネル、Hulu、auスマートパスプレミアム、TELASA ほかにて配信予定
スタッフ
原作：三浦建太郎
メモリアル・エディション監督：佐野雄太
劇場版監督：窪岡俊之
脚本 / メモリアル・エディション脚本総監修：大河内一楼
キャラクターデザイン / 総作画監督：恩田尚之
アニメーションディレクター：岩瀧智
美術監督：中村豪希、竹田悠介、新林希文
動画検査：梶谷睦子、加来由加里
色彩設計：成毛久美子
CGI監督：草木孝幸、廣田裕介、斉藤亜規子、今中千亜季
編集：重村建吾
音響デザイン：笠松広司
音楽：鷺巣詩郎
オープニングテーマ：平沢進「Aria」（テスラカイト）
エンディングテーマ：中島美嘉「Wish」（ソニー・ミュージックレーベルズ）
アニメーション制作：STUDIO4℃
キャスト
ガッツ：岩永洋昭
グリフィス：櫻井孝宏
キャスカ：行成とあ
ジュドー：梶裕貴
リッケルト：寿美菜子
ピピン：藤原貴弘
コルカス：松本ヨシロウ
ガストン：矢尾一樹
バズーソ：ケンドーコバヤシ
(c)三浦建太郎（スタジオ我画）・白泉社 /BERSERK FILM PARTNERS