三浦建太郎原作によるアニメ「ベルセルク 黄金時代篇 MEMORIAL EDITION」の第3弾PVが公開された。

10月1日よりTOKYO MXほかにて放送開始される「ベルセルク 黄金時代篇 MEMORIAL EDITION」。第3弾PVでは、オープニング主題歌と劇中歌を担当する平沢進による、新たな劇中歌「遠征」が初公開された。

また本日9月24日に開催中の「Aniplex Online Fest 2022」では「ベルセルク」のステージが実施され、原作ファンであり、アニメでバズーソ役を務めたケンドーコバヤシからの応援コメント映像が公開に。加えて11月2日に発売予定の中島美嘉によるエンディングテーマ曲「Wish」が、10月1日24時より先行配信されることも伝えられた。

さらにTVアニメ放送を記念した「小ベルセルク展」の開催が決定。9月26日からの東京・JR新宿駅構内での掲出を皮切りに、12月まで三浦のイラストが全国数都市のターミナル駅などに掲出される。

「ベルセルク 黄金時代篇 MEMORIAL EDITION」

放送情報

TOKYO MX：2022年10月1日（土）より毎週土曜日24:30～

とちぎテレビ：2022年10月1日（土）より毎週土曜日24:30～

群馬テレビ：2022年10月1日（土）より毎週土曜日24:30～

BS11：2022年10月1日（土）より毎週土曜日24:30～

アニマックス：2022年10月16日（日）より毎週日曜日23:00～

配信情報

ABEMA、dアニメストア、U-NEXT、NETFLIX、WOWOWオンデマンド、GYAO！、ひかりTV、FOD、バンダイチャンネル、Hulu、auスマートパスプレミアム、TELASA ほかにて配信予定

スタッフ

原作：三浦建太郎

メモリアル・エディション監督：佐野雄太

劇場版監督：窪岡俊之

脚本 / メモリアル・エディション脚本総監修：大河内一楼

キャラクターデザイン / 総作画監督：恩田尚之

アニメーションディレクター：岩瀧智

美術監督：中村豪希、竹田悠介、新林希文

動画検査：梶谷睦子、加来由加里

色彩設計：成毛久美子

CGI監督：草木孝幸、廣田裕介、斉藤亜規子、今中千亜季

編集：重村建吾

音響デザイン：笠松広司

音楽：鷺巣詩郎

オープニングテーマ：平沢進「Aria」（テスラカイト）

エンディングテーマ：中島美嘉「Wish」（ソニー・ミュージックレーベルズ）

アニメーション制作：STUDIO4℃

キャスト

ガッツ：岩永洋昭

グリフィス：櫻井孝宏

キャスカ：行成とあ

ジュドー：梶裕貴

リッケルト：寿美菜子

ピピン：藤原貴弘

コルカス：松本ヨシロウ

ガストン：矢尾一樹

バズーソ：ケンドーコバヤシ

(c)三浦建太郎（スタジオ我画）・白泉社 /BERSERK FILM PARTNERS