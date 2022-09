KANDYTOWN『LAST ALBUM』発売日が11月30日に決定、山田健人によるMV公開

東京出身のヒップホップクルーKANDYTOWNの3rd ALBUM『LAST ALBUM』の発売日が11月30日に決定。ジャケットデザインとともに初回限定盤の内容も発表となった。

初回限定盤の内容も発表となり、5月21日に出演したPOP YOURS」の模様を収めたBlu-Rayが付属。他にもPhoto Book、B2ポスター、封入応募抽選特典の入った豪華盤となる。なおBlu-rayの収録曲・応募特典の内容は後日発表を予定している。

さらに本日配信となった新曲「Curtain Call (feat. KEIJU, Ryohu, IO)」のMVが公式YouTubeチャンネルにて公開となった。同作は彼らの盟友山田健人による作品となっている。

<リリース情報>

KANDYTOWN

3rd ALBUM『LAST ALBUM』予約 /「Curtain Call (feat. KEIJU, Ryohu, IO)」視聴リンク

https://kandytown.lnk.to/lastalbum KANDYTOWN

3rd ALBUM『LAST ALBUM』

発売日:2022年11月30日(水)

通常盤:¥3000(税抜) / WPCL-13411

初回限定盤:¥6500(税抜) / WPZL-32031

=収録曲=

1. Curtain Call

Lyrics: KEIJU, Ryohu, IO

Music: Neetz

Turntable: The Anticipation Illicit Tsuboi

2. You Came Back

Lyrics: KEIJU, IO, Holly Q, Gottz

Music: Neetz

3. I Am

Lyrics: IO, Dony Joint, Gottz, Holly Q, KEIJU

Music: Neetz

4. PROGRESS

Lyrics: Gottz, MUD, KEIJU, Dony Joint

Music: Neetz

5. The Maniacs

Lyrics: MUD, Neetz, KEIJU

Music: Neetz

6. Definition

Lyrics: BSC, Neetz, Ryohu

Music: Neetz

7. Riddim

Lyrics: Gottz, Neetz, MUD

Music: Neetz

8. Urban Tears

Lyrics: DIAN, Ryohu, Holly Q, IO

Music: Neetz

9. METHOD

Lyrics: MUD, Neetz, BSC

Music: Neetz

10. Soul Assassin

Lyrics: BSC, MUD, DIAN, Dony Joint

Music: Ryohu

11. Couch

Lyrics: DIAN, Ryohu, MUD, Neetz, BSC

Music: Ryohu

12. Voyage

Lyrics: Gottz, Ryohu, DIAN

Music: Neetz

13. Leave The Message

Lyrics: Neetz, MUD, BSC, Holly Q

Music: Neetz

14. Grace

Lyrics: MASATO, KEIJU, DIAN

Music: Neetz

15. Blue Verse

Lyrics: Ryohu, BSC, Dony Joint, IO, MASATO

Music: Neetz

16. Endroll

Lyrics: IO, Ryohu, MASATO, Dony Joint, BSC

Music: Neetz

Produced by KANDYTOWN LIFE

Sound Produced by Neetz & Ryohu

Recorded & Mixed by The Anticipation Illicit Tsuboi @ RDS Toritsudai

Mastered by Colin Leonard at SING Mastering, Atlanta, GA using SING Technology® (Patented).

■初回限定盤

1. Bonus Disc (Blu-ray):LIVE MOVIE from「POP YOURS」(2022.05.21)

2. Photo Book

3. 三方背BOX

4. B2ポスター

5. 初回盤限定 封入応募特典(シリアルコード)

チェーン特典(初回限定盤・通常盤共通):ジャケットサイズ H1ステッカー

予約/購入URL:https://kandytown.lnk.to/lastalbum