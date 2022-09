山形は「バーベキューより芋煮会」「しょうゆは味マルジュウ一筋」地元愛トーク！

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。9月22日(木)は『なんか話そう』をテーマに、パーソナリティのぺえ教頭が10代のリスナーと電話で語り合いました。そのなかから、教頭の地元である山形県在住のリスナーと話した芋煮についてのやり取りを紹介します。ぺえ教頭:今年は、もう芋煮は食べた?リスナー:先週、おばあちゃんが作った芋煮を食べました。ぺえ教頭:ちなみに、味噌? しょうゆ?リスナー:しょうゆです!ぺえ教頭:それは良かったです。芋煮って、しょうゆと味噌に分かれるじゃない?リスナー:はい。ぺえ教頭:でもやっぱり、しょうゆが芋煮だよね?リスナー:そうですね(笑)。ぺえ教頭:改めて、芋煮を知らない生徒(リスナー)もいると思うから、教えてほしいんだけど(笑)。芋煮には何が入ってる?リスナー:牛肉と里芋と、こんにゃくとかネギとかですかね?ぺえ教頭:そうそう。これは牛肉というのがミソよね。豚肉になると豚汁だろ! っていうね。リスナー:そうですね(笑)。ぺえ教頭:東北には芋煮の戦いがあるじゃない? 福島の人も宮城の人も「芋煮はある!」って言うけど……芋煮ってどこのものだと思う?リスナー:山形です!(笑)。ぺえ教頭:そうよね(笑)。宮城の芋煮って味噌ベースじゃない? あれって芋煮と認められる?リスナー:……どうなんでしょう?(笑)。でも山形のが芋煮だと思います。ぺえ教頭:そうだよね! 山形の、牛肉を使っているしょうゆ味のものが芋煮よね?リスナー:そうです!ぺえ教頭:ちなみに、しょうゆは何を使ってる?リスナー:「味マルジュウ」です。ぺえ教頭:ありがとう!(笑)。私も上京して7年くらい経つんだけど、こっちに来てからもしょうゆはずっと味マルジュウを一筋に使ってる。もう芋煮会はしたの?リスナー:今週ありました!ぺえ教頭:ちょっと待って! “芋煮会”にピンときていない職員(スタッフ)がいるんだけど……東京に来たら知らない人もいるのよ。びっくりでしょ?リスナー:そうですね(笑)。ぺえ教頭:芋煮会は何て説明したらいいのかなぁ? 秋になると、バーベキューをするようなテンションで、山形は芋煮会よね?リスナー:はい!ぺえ教頭:バーベキューなんて、あんまりしないよね?リスナー:そうですね。芋煮会のほうが多いくらいです(笑)。ぺえ教頭:そうだよね。河原でね。リスナー:はい(笑)。教頭・リスナー:(笑)。ぺえ教頭:でも、芋煮は山形のもの、というプライドがあるんだよね。譲れないよね~(笑)。リスナー:そうですね(笑)。ぺえ教頭:芋煮ね、食べられるうちに食べておきなよ! 上京したら、食べられなくなっちゃうかもしれないからね。リスナー:はい。いっぱい食べておきます!ぺえ教頭:うん! ありがとうね!・「ぺえ教頭も大好きなPerfumeの話がしたい!」という17歳・「片思いが進展しないので、一緒に解決してほしい」という15歳と電話をつなぎました。もう1人のパーソナリティであるこもり校長は、所属するGENERATIONS from EXILE TRIBEの愛知公演と重なったためお休みでした。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/