「右耳が聞こえにくく、全ての色が白黒に見える」…自分の“個性”を認めて前向きになった10代の声

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。毎週月曜にお届けしている「SOCIAL LOCKS!」のコーナーでは、生まれた環境のこと、性のこと、障がいのことなど、周りとの“違い”について悩んでいるさまざまな10代の声を届けています。9月19日(月)の放送では、「生まれつき右耳が聞こえにくく、色が正しく見えない」という19歳のメッセージを紹介。パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が、誰もが持つ“個性”を認めることについて語りました。私は、生まれつき右耳が聞こえにくかったり、色が正しく見えなかったりする、外見ではわからない“個性”を持っています。色が正しく見えないというのは、全ての物の色が白黒に見えており、色は白黒の濃さで判別しています。みんなと色の見え方が違うことに気づいたのは、小学生のころです。授業で絵を描いたときに、私の色遣いが奇抜だったことがきっかけでした。例えば、青い空の色を赤く塗っていたり、ピンク色のフラミンゴを青く塗っていました。その色遣いで、周りから「あの子、変だよね」と言われることが多くなり、自分は周りの人から「普通じゃない」と思われていると感じて、とてもショックでした。中学生になり、この個性のことをクラスメイトや部活の仲間に伝えてからは、さらにつらい時間が増えていきました。友達からすごく気を使われたり、合わせてくれたりすることが多くなって、その度に申し訳ない気持ちになったり、周りと比較してしまい、自分のことがどんどん嫌いになっていきました。だけど、そういう一番つらいときに、親がかけてくれた言葉をいつも思い出して乗り越えてきました。それは、周りから「あの子、変だよね」と言われたときに、お母さんがかけてくれた言葉です。「それが、あなただから」「それが、あなたの個性だから」この言葉があったから、私しか見ることのできない世界を楽しもう、と前向きな気持ちになることができました。いまもこの個性のことで、正直つらい気持ちになることはあります。でも、この言葉があったからこそ、そして、私の両親からは一度も“障がい”とは言われたことがなく、それが“個性”であると育ててくれたから、自分の個性を認められるようになり、なによりも自分のことが好きになれました。いま、誰かと比較して「自分はマイナスな人間なんじゃないか」と苦しくなっている人に、少しでも自分のことを認めて、自分のことを好きになってもらえたらいいなと思っています。こもり校長:いろんな人が、いろいろなもの(個性)を持っているじゃない。そういう自分にしかわからないものを、周りの人に言うことで、気を使わせてしまうことってあると思うんだよね。俺も、「あの人って変だよね」って言われることはあるし。見る角度が違うだけでね。ぺえ教頭:うんうん。こもり校長:でもそれを背負う必要はないし、それを持っていることは決してマイナスではないと、俺も思う。ぺえ教頭:そうだよね。お母様の言葉もすごく素敵よね。その言葉で、自分の目にしか映らない色彩を愛していいんだ、と思えたのは、すごく強くて素敵だなと思う。こもり校長:そうだね。声を聞かせてくれてありがとう。「SOCIAL LOCKS!」では、さまざまな声を募集しています。わかってほしいのにわかってもらえないことや、「もっとこうなればいいのに」と思っていることがあれば、番組の特設サイトまでお寄せください。超ダイバーシティ芸術祭「True Colors Festival」の新プロジェクト「True Colors CARAVAN」にて、「SCHOOL OF LOCK!」が「SOCIAL LOCKS!」の課外授業をおこなっています。最終回となる6回目は、10月23日(日)に大分県別府市役所 中庭「市民ひろば」で開催されます。「SCHOOL OF LOCK!」からは、ぺえ教頭と「SCHOOL OF LOCK! 教育委員会」のパーソナリティ・とーやま委員が参加。特別講師として、盲目のバイオリニストとして活躍する穴澤雄介さんと福岡出身のシンガーソングライター・向井太一さんが登場します。会場では視聴覚に障がいがある人に向けて、ステージの様子を実況する音声ガイドや、手話通訳が用意されています。詳細は「SOCIAL LOCKS!」の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/