JO1が昨日9月22日に福岡・マリンメッセ福岡A館にて「2022 JO1 1ST ARENA LIVE TOUR 'KIZUNA'」の福岡公演を開催。その中で新曲「SuperCali」をサプライズで初披露した。

「SuperCali」はJO1が10月12日にリリースする6thシングル「MIDNIGHT SUN」のリード曲で、タイトルは「Supercalifragilisticexpialidocious」という英語の呪文の略。昨日の公演では、「無限の可能性」というフレーズで終わるVTRが流れたライブ中盤、次はデビュー曲「無限大」が披露されると誰もが予想していたであろうそのときに、それまでの公演とは異なる「無限の可能性を叶える言葉」 という文字がスクリーンに表示され、場内のどよめきを誘う。観客が沸き立つ中、「JO1のこれからの成長を誓い、体の隅々の細胞まで情熱を燃やす」という強い信念が込められた「SuperCali」を、JO1は堂々とパフォーマンスした。

メンバーも最新曲を初披露できた喜びを口々に語り、豆原一成は「『スパカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス』という呪文、皆さんぜひ覚えて帰ってください!」とアピール。難易度の高いシンクロダンスが盛り込まれた振付の魅力について、大平祥生は「ダンスがめちゃくちゃカッコいいのでぜひ注目して」、金城碧海は「難しい振りを覚えて踊ってみてください!」と語った。曲中で好きな振付を問われた川西拓実は「11人そろってフォーメーションを組んでやるダンスが大好きですね」とコメントし、「ちょっと振付を披露して」とメンバーからリクエストをされるも、思い入れが深いがゆえに「この曲は11人じゃないとできないから」と丁重に断っていた。なお本日9月23日に「SuperCali」の音源の配信が開始し、パフォーマンスビデオの公開もスタートした。

9月3日に愛知で幕を開けた「2022 JO1 1ST ARENA LIVE TOUR 'KIZUNA'」は、JO1にとってメンバー11人そろって臨む初のライブツアー。ツアーでは全編バンドによる生演奏がバックを固めており、新鮮なアレンジで楽曲の新たな魅力が届けられ、JAM(JO1ファンの呼称)を魅了している。ストリーミング配信も行われた昨日の公演でJO1は、バックダンサーを従えて冒頭に激しい5曲をノンストップで披露して観客を圧倒し、「Are you ready!?」「行くぞ福岡ー!」と煽った。冒頭の挨拶では、鶴房汐恩が「はかた」と自身の名前にかけてCMのフレーズのように「は、か、た、のしおん!」と挨拶し、木全翔也はマイクを外した大きな生声で「福岡ー!こんにちはー!」と叫ぶ。與那城奨は「福岡のみんな、ばり好いとうよ」と博多弁で思いを伝え、福岡出身の川尻蓮は感慨深そうに「福岡、ただいまー!」と笑顔を弾けさせ、「昨日ね、福岡が楽しすぎて、夜ちょっと眠れなかったんですよ。そのときJAMのことを考えてて。JAMって0を1にする力があるなって思ったんです。こうやってライブできるのも、デビューできたのもみんなのおかげ」とファンへの感謝を伝えた。

その後JO1はメインステージとセンターステージをエネルギッシュに駆け回り、中盤では3組に分かれてのユニットステージも披露。セットリストにはデビューシングル「PROTOSTAR」 から2ndアルバム「KIZUNA」の収録曲まで幅広い楽曲が盛り込まれ、終盤にもハードなダンスナンバーを多く配置して驚異的なスタミナを見せつけた。アンコールではポップなムードの楽曲がメドレー形式で披露され、メンバーは茶目っ気たっぷりに客席のJAMとコミュニケーションを楽しんだ。

ラストナンバーを前に、11人は順番に挨拶。川尻は「人生って幸せなことやうれしいこともたくさんあるけど、もちろんつらいこともあると思います。そういうときによく「辛いという字に1本線を足せば幸せ」と聞くと思うんですけど、『その1本はどこから持ってくるの?』ってずっと思ってたんですよ。最初に言った通り、JAMの皆さんは0を1にする力がある。僕たちが大変なとき……みんなが僕たちを幸せにしてくれます。僕らもみんなにとってそういう存在でありたいし、そうなるべきだと思っているので、これからもずっと一緒にいてください。こうやって福岡にこんなに力強いメンバーと一緒に来れたことが誇らしくて、うれしくて。でもこれが最後じゃないので、また会う日まで。大好きです!」と、涙を拭いながら言葉に思いを込めた。

白岩瑠姫は、過去のアーティスト活動で福岡でライブをしたときは観客が3、4人だったことを述懐し、「その当時は、なんでステージに立ってるんだろう、生きてて誰の役に立てるんだろうと、悩んだり夢を諦めたりしたんですけど、何年か越しでこうして見る福岡のステージは全然違って。僕の生きる道を開いてくれて、出会ってくれて、好きになってくれて、生き返らせてくれて、ありがとうございます。今日思ったのは1つだけ。生まれ変わってもみんなのためにステージに立ちたいと思います」と感謝を込めながらJAMへ強く宣言。佐藤景瑚は「前にふと考えたんですよ。(JO1が掲げている)『Go to the TOP』って何?って。トップに行くことなのかな、いや、違うなって。こうやってみんなと一緒に毎日いれることと、こうしてライブができること、みんなに会えることが日々当たり前であることが『Go to the TOP』なんじゃないかなって思いました」と愛情たっぷりに述べた。

河野純喜が「俺らの人生ってさ、ワクワクすんな」と語り出すとピアニストがセンチメンタルな旋律を奏で始め、会場からは笑いが起こる。「俺らJO1はケンカもします。ぶつかったりして『なんやねん』って思うときもあるんですけど、やっぱりこの場に立つ瞬間は最高です」と続けたあとは、「JAMの皆さんに謝らないといけないことがあります。……福岡に来て、昼にめんたい重食べて、その3時間後にラーメン食べました。夜中にも違うラーメン食べました。……オートファジー失敗しました」と、日頃からあらゆる場所でJAMに推奨してきたオートファジーダイエットを怠ってしまったことを明かし、深々と頭を下げていた。最後の曲の前には、金城が「自分の中にある夢はどんどん口にしてほしい。1人で思う夢って、結局ただの夢でしかないなって。僕はJO1になる前そう思ってたんです。でも、誰かと思う夢って現実になるんですよ。それが今日のことだと僕は思います。僕たちとJAMやったらなんでも叶えられると思うんです。だからどんどん口に出していってください。その期待に僕たちも応えていきます。今日ここで感じた絆を胸に、その絆をこれからも一緒に空へ描いていきましょう」と真摯に伝え、JAMは大きな拍手で思いを受け止めていた。

この日の公演の模様は、10月1日(土)12:00から10月2日(日)23:59までStreamPass、FanStream、FANY Online Ticketでアーカイブ配信も行われる。ツアーは10月22、23日に東京・有明アリーナで行われる追加公演をもって千秋楽を迎える。

「2022 JO1 1ST ARENA LIVE TOUR 'KIZUNA'」追加公演

2022年10月22日(土)東京都 有明アリーナ

[1回目]OPEN 11:30 / START 13:00

[2回目]OPEN 17:00 / START 18:30



2022年10月23日(日)東京都 有明アリーナ

OPEN 14:30 / START 16:00

