本日9月23日（金・祝）18:00より放送のテレビ朝日系「ミュージックステーション 4時間スペシャル」のタイムテーブルが発表された。
番組スタートの18時台には森七菜やITZY、SOPHIAなど7組が登場。19時台にはSnow Manが「D.D.」を披露するほか、布袋寅泰が「バンビーナ」「CIRCUS」「スリル」の3曲をパフォーマンスする。21時台に登場するNiziUは、千葉・幕張メッセで行われるライブイベント「テレビ朝日ドリームフェスティバル2022」の会場から「CLAP CLAP」「Poppin' Shakin’」の2曲を歌唱。さらに、松平健「マツケンサンバII」と、郷ひろみ「お嫁サンバ」の“サンバ競演”も見どころとなっている。
テレビ朝日系「ミュージックステーション 4時間スペシャル」タイムテーブル
18:00～
郷ひろみ「ジャンケンポンGO!!」
ORANGE RANGE「Pantyna feat.ソイソース」
森七菜「愛のしるし」
湘南乃風「黄金魂」
ITZY「Blah Blah Blah」
THE BEAT GARDEN「Start Over」
SOPHIA「街」
19:00～
Toshl「Hero」
nobodyknows+「ココロオドル」
Snow Man「D.D.」
優里「おにごっこ」
布袋寅泰「バンビーナ」「CIRCUS」「スリル」
Creepy Nuts「堕天」
KOH+「KISSして」「ヒトツボシ」
20:00～
郷ひろみ「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」「GOLDFINGER'99」
Snow Man「JUICY」
Toshl「視聴者が選ぶ“カバーしてほしい ぶちアゲ アニメソング”」
01. Ado「新時代（ウタ from ONE PIECE FILM RED）」 / 02. Aimer「残響散歌」 / 03. TM NETWORK「Get Wild」
21:00～
ORANGE RANGE「イケナイ太陽」
Ylvis「The Fox」
湘南乃風「睡蓮花」
NiziU「CLAP CLAP」「Poppin' Shakin’」
松平健「マツケンサンバII」
郷ひろみ「お嫁サンバ」