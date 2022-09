アニメ「蒼穹のファフナー」シリーズ最新作となるスピンオフアニメ「BEHIND THE LINE」が、2023年1月20日より劇場先行上映される。

これは本日9月23日に東京・グランドシネマサンシャイン池袋で開催されたイベント「『蒼穹のファフナー HEAVEN AND EARTH』初日舞台挨拶&一騎生誕祭」内で発表されたもの。「BEHIND THE LINE」では、これまで明かされてこなかった「HEAVEN AND EARTH」と「EXODUS」の間にあたる、平和な日常が描かれる。

併せて「BEHIND THE LINE」のPVが初解禁に。PVには「あと4年」と余命宣告を受ける一騎の姿や広登・里奈・暉・芹らが集う場面、「蒼穹のファフナー EXODUS」ぶりとなるカノンのキャラクターボイスが収められた。上映館などの詳細は追って告知される。

「蒼穹のファフナー BEHIND THE LINE」

2023年1月20日劇場先行上映開始

スタッフ

原作:XEBEC

脚本:冲方丁

キャラクターデザイン:平井久司

メカニックデザイン:鷲尾直広

美術監督:堀越由美

色彩設計:関本美津子

撮影監督:越田竜大

編集:伊藤潤一

音響監督:三間雅文

音楽:斉藤恒芳

演奏:ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団

主題歌:angela

プロデューサー:中西豪

アニメーションプロデューサー:明官ゆう子

アニメーション制作:Production I.G

監督:能戸隆

製作:FAFNER BEHIND PROJECT

キャスト

真壁一騎:石井真

皆城総士:喜安浩平

遠見真矢:松本まりか

羽佐間カノン:小林沙苗

要咲良:新井里美

近藤剣司:白石稔

堂馬広登:佐々木望

西尾里奈:白石涼子

西尾暉:梶裕貴

立上芹:福圓美里

真壁史彦:田中正彦

遠見千鶴:篠原恵美

溝口恭介:土師孝也

日野弓子:ゆかな

日野美羽:諸星すみれ

羽佐間容子:葛城七穂

要澄美:石川静

陳晶晶:小松美智子

ベラ・デルニョーニ:相川奈都姫

オルガ・カティーナ・ベトレンコ:沢井美優

西尾行美:京田尚子

(c)XEBEC・FAFNER BEHIND PROJECT(c)XEBEC/FAFNER PROJECT