アニメ「蒼穹のファフナー」シリーズ最新作となるスピンオフアニメ「BEHIND THE LINE」が、2023年1月20日より劇場先行上映される。

これは本日9月23日に東京・グランドシネマサンシャイン池袋で開催されたイベント「『蒼穹のファフナー HEAVEN AND EARTH』初日舞台挨拶＆一騎生誕祭」内で発表されたもの。「BEHIND THE LINE」では、これまで明かされてこなかった「HEAVEN AND EARTH」と「EXODUS」の間にあたる、平和な日常が描かれる。

併せて「BEHIND THE LINE」のPVが初解禁に。PVには「あと4年」と余命宣告を受ける一騎の姿や広登・里奈・暉・芹らが集う場面、「蒼穹のファフナー EXODUS」ぶりとなるカノンのキャラクターボイスが収められた。上映館などの詳細は追って告知される。

「蒼穹のファフナー BEHIND THE LINE」

2023年1月20日劇場先行上映開始

スタッフ

原作：XEBEC

脚本：冲方丁

キャラクターデザイン：平井久司

メカニックデザイン：鷲尾直広

美術監督：堀越由美

色彩設計：関本美津子

撮影監督：越田竜大

編集：伊藤潤一

音響監督：三間雅文

音楽：斉藤恒芳

演奏：ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団

主題歌：angela

プロデューサー：中西豪

アニメーションプロデューサー：明官ゆう子

アニメーション制作：Production I.G

監督：能戸隆

製作：FAFNER BEHIND PROJECT

キャスト

真壁一騎：石井真

皆城総士：喜安浩平

遠見真矢：松本まりか

羽佐間カノン：小林沙苗

要咲良：新井里美

近藤剣司：白石稔

堂馬広登：佐々木望

西尾里奈：白石涼子

西尾暉：梶裕貴

立上芹：福圓美里

真壁史彦：田中正彦

遠見千鶴：篠原恵美

溝口恭介：土師孝也

日野弓子：ゆかな

日野美羽：諸星すみれ

羽佐間容子：葛城七穂

要澄美：石川静

陳晶晶：小松美智子

ベラ・デルニョーニ：相川奈都姫

オルガ・カティーナ・ベトレンコ：沢井美優

西尾行美：京田尚子

(c)XEBEC・FAFNER BEHIND PROJECT(c)XEBEC/FAFNER PROJECT