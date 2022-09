LUV-ENDERSがEDDIE & THE HOT RODSカバー曲を緊急配信

LUV-ENDERSが「QUIT THIS TOWN」をiTunes/Apple Musicより急遽配信開始した。

同楽曲は、Eddie&The Hot Rodsのカバー楽曲で、iTunes/Apple Musicにて配信がスタートしている。

なお、LUV-ENDERSのAKIRAは2022年9月23日(金祝)に音楽配信サイトOTOTOYで連載中のコラム「ラヴェンダーズ AKIRA のWANNA GO HOME」の連載100回を記念してのスペシャルイベント「AKIRAPALOOZA」を下北沢CLUB QUEにて開催する。同イベントはライブ配信も同時に実施。スペシャルなライブにトーク、サプライズも予定されているとのこと。

<リリース情報>

LUV-ENDERS

「QUIT THIS TOWN」

ダウンロード販売価格:255円

https://music.apple.com/jp/album/quit-thistown-single/1646004000?l=ja

<イベント情報>

LUV-ENDERS AKIRAの ”Wanna Go Home” 連載100回記念パーティ 「AKIRAPALOOZA」

2022年9月23日(金祝)下北沢CLUB QUE

開場 18:00 開演 19:00

前売り 4300円 / 当日 4700円

出演:AKIRA with THE ROCKSVILLE / LUV-ENDERS / Lil Coyote (Akira & keme) / ゲスト: THE COLTS 他

進行:岡本貴之(ライター / 連載コラム編集担当)/ カワトーマス(Soul Twist)

★会場観覧チケット: COUNTER ACTION GARAGE 03-3370-9695 /CLUB QUE 03-3412-9979 /イープラス

★配信ライヴチケットStreaming+

https://bit.ly/3wqihg4

9/29 20:00まで購入可(視聴は29日23:59まで)