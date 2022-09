関ジャニ∞のドームツアー「関ジャニ∞ ドームLIVE 18祭」のスケジュールが発表された。

このツアーは今年夏に開催されたスタジアムライブ「18祭」に続き、全国4会場で開催。12月17日と18日に福岡・福岡PayPayドーム、12月24日と25日に愛知・バンテリンドーム ナゴヤ、1月7日~9日に東京・東京ドーム、1月13日~15日に大阪・京セラドーム大阪にてそれぞれ行われる。

また11月30日にスタジアムライブ「18祭」の模様を収録した映像作品のリリースも決定した。「18祭」は関ジャニ∞のデビュー18周年の“成人”を記念して4公演にわたり開催されたライブで、恒例の“ジャニーズメドレー”や「エイトレンジャー」「キャンジャニ∞」のコーナーなどエンタテインメント性満載の企画の数々、総重量50tのウォータースプラッシュや800発の花火といった豪華演出で観客を楽しませた。

映像作品には7月17日に行われた神奈川・日産スタジアム公演の映像を収録。特典映像として雨中での開催となった初日公演や大阪・ヤンマースタジアム長居で行われた最終公演のダイジェスト、「初心LOVE」や「喝采」など6曲のマルチアングル映像なども収められる。

関ジャニ∞ ドームLIVE 18祭

2022年12月17日(土)福岡県 福岡PayPayドーム

2022年12月18日(日)福岡県 福岡PayPayドーム

2022年12月24日(土)愛知県 バンテリンドーム ナゴヤ

2022年12月25日(日)愛知県 バンテリンドーム ナゴヤ

2023年1月7日(土)東京都 東京ドーム

2023年1月8日(日)東京都 東京ドーム

2023年1月9日(月・祝)東京都 東京ドーム

2023年1月13日(金)大阪府 京セラドーム大阪

2023年1月14日(土)大阪府 京セラドーム大阪

2023年1月15日(日)大阪府 京セラドーム大阪

関ジャニ∞「KANJANI∞ STADIUM LIVE 18祭」収録内容

・無責任ヒーロー

・あおっぱな

・青春ハードパンチャー

・がむしゃら行進曲

・前向きスクリーム!

・T.W.L

・CIRCLE

・初心LOVE

・マスカラ

・D.D.

・Anniversary

・Sexy Zone

・Real Face#2

・ファンタスティポ

・キミアトラクション

・スシ食いねェ!

・Hey Hey おおきに毎度あり

・A・RA・SHI

・シンデレラガール

・ええじゃないか

・Can't stop(関西ジャニーズJr.)

・罪と夏

・Dear Summer様!!

・クラゲ

・オモイダマ

・マーメイド

・アネモネ

・∞レンジャー

・ER

・CANDY MY LOVE by キャンジャニ∞

・ここに

・ローリング・コースター

・夕闇トレイン

・BJ

・ズッコケ男道

・勝手に仕上がれ

・喝采

・青春FIREWORKS

・∞SAKAおばちゃんROCK

・好きやねん、大阪。

・モンじゃい・ビート

・関風ファイティング

・イッツ マイ ソウル

・急☆上☆Show!!

・All is well

・関ジャニ∞ on the STAGE

初回限定盤A特典映像

・マルチアングル(CIRCLE / 初心LOVE / A・RA・SHI / マーメイド / ズッコケ男道 / 喝采)

・いいとこ採り18祭@日産スタジアム[Day1]

・実録!18祭の舞台裏!! ~Documentary of Eighteen Festival~

初回限定盤B特典映像

・マルチアングル(CIRCLE / 初心LOVE / A・RA・SHI / マーメイド / ズッコケ男道 / 喝采)

・いいとこ採り18祭@ヤンマースタジアム長居[Day4]

・詰め放題!みどころBOX