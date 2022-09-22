「バニラ求人テーマソング」配信ジャケット

求人サイト・バニラの「バニラ求人テーマソング」が本日9月22日に配信リリースされた。

「バニラ求人テーマソング」は繁華街を走るアドトラック・バニラカーから流れる「バーニラバニラバーニラ求人！ バーニラバニラ高収入！」という掛け声でお馴染みの楽曲。本日よりiTunes Store、Apple Music、Spotify、LINE MUSIC、Amazon Musicなどの各配信サービスで聴くことが可能となった。