求人サイト・バニラの「バニラ求人テーマソング」が本日9月22日に配信リリースされた。
「バニラ求人テーマソング」は繁華街を走るアドトラック・バニラカーから流れる「バーニラバニラバーニラ求人！ バーニラバニラ高収入！」という掛け声でお馴染みの楽曲。本日よりiTunes Store、Apple Music、Spotify、LINE MUSIC、Amazon Musicなどの各配信サービスで聴くことが可能となった。
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