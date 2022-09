sumika「いままでの道のりが間違っていなかったんだな」ニューアルバム『For.』リリース

sumikaが9月21日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。同日にリリースされたニューアルバム『For.』について、パーソナリティのぺえ教頭の質問に答えました。ぺえ教頭:4枚目のアルバム『For.』のリリース、おめでとうございます!sumika:ありがとうございます!ぺえ教頭:今回のアルバムには14曲が収録されていますが、タイトルの『For.』にはどんな意味があるんですか?片岡健太(Vo./Gt.):sumikaは、いま結成10周年イヤーに突入しているんです。そこで、メンバーがなぜ音楽をやっているのか、何のためにsumikaというバンドを組んでいるのか、というのをもう1回考えて答えを出してアルバムに収録したいな、という気持ちで制作しました。ぺえ教頭:このタイトルは、みんなで決めたんですか?小川貴之(Key./Cho.):片岡さんがこのタイトルを持ってきてくれたんですけど、みんなへのプレゼン大会みたいなのが毎作品あるんです。そこでみんなで聞いて……「作っていこうか」という話になって。ぺえ教頭:初回生産限定盤Aには、完全撮り下ろしのライブ映像「sumika Film #11 〜Special Live「Little Crown 2022」〜」が収録されているんですけど……さらに特典として付属される「秘密本」が気になっています。sumika:はい!ぺえ教頭:この「秘密本」ってさぁ、いろんな想像をしちゃう……(笑)。片岡:おいおいおい!小川:袋とじとか?ぺえ教頭:あー!小川:じゃないです!(笑)。ぺえ教頭:ちょっと期待しちゃった……(笑)。片岡:なんでちょっとエッチな感じにするのよ! 10周年イヤーだって言ってるじゃない!全員:(笑)。片岡:そういうのではなくて(笑)。10周年イヤーということもあって、僕たちがどういうふうに歩んできて、いまどういうことを考えているのか、というのが本になって付いています。sumikaを最近知った人も結成当初から知っている人も、これを読んで時間の感覚みたいなものを1回無しにして……ここからまたスタートして、昔も今も関係なくなるようなものにしたいな、というので。ここから11年目はみんなで一緒に行こうね、と思えるようなものになっています。ぺえ教頭:じゃあこの秘密本を読んだら、sumika先生の歴史とかいろんなものが細かく知れるということですか?小川:ホームページに載っている「BIOGRAPHY」とはまたちょっと色目の変わった“BIOGRAPHY”というか……sumikaをより深く知ってもらえると思います。黒田隼之介(Gt./Cho.):うんうん。ぺえ教頭:sumika先生の10周年イヤーにリリースされたこのアルバムに込められた思いを教えてください。荒井智之(Dr./Cho.):10周年イヤーということもあって、必然的にバンドの歩みやいままでの自分たちを振り返ることが多かったんです。いろんなことがありましたけど、今回すごくいい作品ができたことで「いままでの道のりが間違っていなかったんだな」と思えました。どの作品もそうですけど、特にこのアルバムは聴いてもらいたいですね。ぺえ教頭:私もこの曲大好きです。sumika:ありがとうございます!ぺえ教頭:なんかすごく沁みる。私が日常考えていることに結構リンクしていることもあって、いろんなタイミングで聴いています。寝る前も聴くし、SCHOOL OF LOCK! に来る前にも聴くし。本当に救われています。片岡:ありがとうございます。ぺえ教頭:そして、みなさん仲がいいですね。ケンカしないんですか?片岡:ケンカは1回もないね。ぺえ教頭:えっ、10年やってきて?片岡:そうですね。議論はありますけど。ぺえ教頭:何かを良くしようとするために?片岡:そうですね。逆に俺たちは、仲がいいという意識もそこまでないんだけど……。sumika:うん!片岡:逆に、誰が仲悪いですか!?黒田:すごい質問だな……(笑)。小川:(笑)。ぺえ教頭:え、誰が仲悪い……?片岡:次にいこう! すみません!!荒井:怖い怖い(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/