スマッシング・パンプキンズ、全33曲・3幕のロックオペラアルバムより先行シングル発表

ザ・スマッシング・パンプキンズが、2023年4月21日にリリース予定のニューアルバム『ATUM』(オータム)より先行シングル「Beguiled」をリリース、MVも公開した。また、彼らのTikTokアカウントで配信された特別ライブビデオパフォーマンスの中でも今作が初披露された。

ビリー・コーガンが過去4年に渡って作詞・作曲、プロデュースを手掛けた通算12作目のスタジオアルバム『ATUM』は、1995年のアルバム『MELLON COLLIE AND THE INFINITE SADNESS』と2000年のアルバム『MACHINA/THE MACHINE OF GOD』の続編にあたり、全33曲・3幕から成るロックオペラアルバムとなっている。

また、新たにスタートしたビリーのポッドキャスト番組『Thirty-Three With William Patric Corgan』では、今後33週に渡って本アルバムの各トラックが公表される。既に公開されている最初の2話でアルバムからの未発表曲を2曲、それ以降のエピソードでは毎回新曲を聴くことができる。

ポッドキャストでの新曲公開に合わせて、11曲入りの各作品が11週間ごとにサブスク解禁され、第1幕は11月15日、第2幕は2023年1月31日、第3幕は2023年4月21日にリリース予定。さらに第3幕と同時に、全33曲の収録曲に10曲の未発表曲を追加したスペシャルエディション・ボックスセットもリリースされる。

<リリース情報>

ザ・スマッシング・パンプキンズ

アルバム先行シングル『Beguiled』

リリース日:2022年9月20日(火)

配信リンク:https://orcd.co/beguiled

ニューアルバム『ATUM』

リリース日:2023年4月21日

配信予約リンク:https://orcd.co/atum

ポッドキャスト番組『THIRTY-THREE WITH WILLIAM PATRIC CORGAN』:https://link.chtbl.com/thirtythreepodcast

公式サイト:https://smashingpumpkins.com/

TikTok :https://www.tiktok.com/@thesmashingpumpkins

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCnGcjQlLO8x7jsfw3r6U9ww

Twitter:https://twitter.com/SmashingPumpkin

Instagram:https://www.instagram.com/smashingpumpkins/

Facebook:https://www.facebook.com/smashingpumpkins/