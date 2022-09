モンキー・パンチ原作によるアニメ「ルパン三世」と北条司原作によるアニメ「キャッツ・アイ」のコラボアニメ映画「ルパン三世VSキャッツ・アイ」が、2023年にPrime Videoで世界独占配信。ティザービジュアル、PV第1弾が公開された。

これは「ルパン三世」アニメ化50周年と「キャッツ・アイ」の原作40周年を記念して展開されるもの。「キャッツ・アイ」連載当時の1980年代を舞台に、泥棒と怪盗のレトロでスタイリッシュなクライム・アクションが繰り広げられる。なお「ルパン三世VSキャッツ・アイ」は“Amazon Original”で日本のアニメーション映画として初めての作品となる。

監督は静野孔文、瀬下寛之が担当。アニメーション制作はトムス・エンタテインメントが務める。さらに北条、モンキー・パンチの次男でありエム・ピー・ワークス代表の加藤州平氏、ルパン三世役の栗田貫一、来生瞳役の戸田恵子、プロデューサーの石山桂一からはコメントも到着した。

「キャッツ・アイ」原作者・北条司コメント

『ルパン三世』は、中学生の時から読んでいた大先輩の作品です。モンキー・パンチ先生がこのコラボの話を聞かれたらどんな反応をされていたかな・・・?と考えずにはいられません。生前、何度かバーでご一緒する機会がありましたが、お互いマンガのお話をすることはありませんでした。ある時、人づてに頼みたいことがあると言われ、ただそれをおうかがいする前に亡くなられてしまいました。それがさすがにこのコラボの話ではなかったとは思いますが、今回、不思議なご縁でご一緒することができて嬉しいです。モンキー・パンチ先生にも喜んでいただけていたら良いなと心より願っています。

エム・ピー・ワークス代表・加藤州平氏(モンキー・パンチ次男)コメント

モンキー・パンチは、『キャッツ・アイ』の世界観が大好きでした。『キャッツ・アイ』と『ルパン三世』が対決したらきっと面白い作品になるだろうと、楽しそうに話をしていたことがあります。親しく交流させていただいた北条先生の『キャッツ・アイ』と、『ルパン三世』のコラボレーションは、熱望していたモンキー・パンチにとって、夢のような企画だと思います。

原作者でも、アニメの『ルパン三世』は、ファンの一人として楽しむ人でした。きっと、今回の企画も、ファンの一人として、作品完成を待ちわびていると思います。

栗田貫一(ルパン三世役)コメント

『ルパン三世』はアニメ化50周年、『キャッツ・アイ』は原作40周年。記念すべき年に、まさかの対決?ができるとは思っていませんでした。ルパン、次元、五ェ門と銭形のとっつぁん。そして、不二子ちゃんと3姉妹!今からとても楽しみです!

戸田恵子(来生瞳役)コメント

お話聞いて、えーー?マジーー?って感じでひっくり返りました!(笑)何十年ぶりとかは最早考えたくない!(笑)お祭り気分で楽しもうと思います。

プロデューサー・石山桂一氏コメント

『ルパン三世 VS 名探偵コナン』に継ぐ夢のコラボ作品『ルパン三世 VS キャッツ・アイ』。泥棒 VS 怪盗ということもあり華麗でスタイリッシュなアクション要素も満載なテンポのいい作品に仕上がりました。北条先生からモンキー先生へのリスペクトもあり「ルパンの世界観にキャッツたちが存在している様に見せたい、ルパンのキャラクターに寄せてほしい」というオーダーがあったため、漫画家の中田春彌先生にイラストを描いていただき、両方のキャラクターを一新いたしました。また、ルパンのジャケットがピンクなのは、『キャッツ・アイ』の時代設定が80年代であり、本作もその時代設定をフィーチャーしているため「80年代のルパンと言えばピンク」という思いがあり決定しました。

Amazon Original「ルパン三世 VS キャッツ・アイ」

2023年よりPrime Videoにて世界独占配信

スタッフ

原作:モンキー・パンチ『ルパン三世』/北条司『キャッツ・アイ』

監督:静野孔文、瀬下寛之

脚本:葛原秀治

副監督:井手惠介

キャラクターデザイン:中田春彌、山中純子

プロダクションデザイン:田中直哉、フェルディナンド・パトゥリ

アートディレクター:片塰満則

編集:肥田文

音響監督:清水洋史

音楽:大野雄二、大谷和夫

アニメーション制作:トムス・エンタテインメント

製作:ルパン三世 VS キャッツ・アイ製作委員会

キャスト

栗田貫一、戸田恵子

(c)モンキー・パンチ 北条司/ルパン三世 VS キャッツ・アイ製作委員会