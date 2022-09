sumika、「CONVERSE CAMPING SUPPLY」とのコラボ新MV「Porter」が公開　

本日9月21日(水)にリリースした4th Album「For.」の収録楽曲であり、「CONVERSE CAMPING SUPPLY」とのコラボレーションソング「Poretr」のMVが全編フル尺にて公開された。

昨年11月にはツアーファイナルのさいたまスーパーアリーナ公演を完売させ、今年5月17日からは10周年イヤーがスタートし、ますます勢いを増しているsumika。本日9月21日(水)にリリースした4th Album「For.」より、収録楽曲「Poretr」MVが公開された。

「Porter」は「CONVERSE CAMPING SUPPLY」とのコラボレーションソングとして、既に楽曲の一部を使用したコラボレーションムービーが公開されていたが、今回公開されたのは、コラボレーションムービーとは編集の異なる、フル尺の完全版だ。この「CONVERSE CAMPING SUPPLY」は、CONVERSEが2020年より展開しているアウトドアにフォーカスしたブランド。ストリートに溶け込むクラシックなデザインに頑丈なアウトドアスペックを搭載し、高いファッション性とともに、アーバンからキャンプシーンまで快適に楽しむための機能を併せ持っている。今回のスペシャルムービーでは、「CONVERSE CAMPING SUPPLY」のアイテムを着用し、都会と自然の両シーンで演奏をするメンバーの貴重なシーンも映し出されている。また、「Porter」は作曲・作詞を片岡健太が手掛けた、スカ調の軽快なノリが特徴のサウンド。本日遂に全貌が明らかになったアルバム「For.」と併せて是非チェックしてみてほしい。

また、このMVとともに撮影された写真とインタビューが、9月24日発売のRolling Stone Japan vol.20にて掲載される。

sumika / Porter Music Video

「For.」配信リンク

https://sumika.lnk.to/C9byAr

「For.」購入リンク

https://sumika.lnk.to/LfhLCV

sumika「For.」特設サイト

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/sumika/for/

sumika

4th Album

For.

9.21 Release

CD収録内容(全形態共通)

1.New World 2.Glitter 3.何者 4.フレア 5.Simple 6.リタルダンド 7.Babel 8.透明 9.言葉と心 10.Jasmine 11.Porter 12.チョコレイト 13.Shake & Shake 14.Lost Found.

【初回生産限定盤A】

(CD+BD+秘密本収録)

SRCL-12250~2 7,150(税込)

BD収録内容:sumika Film #11 ~ Special Live「Little Crown 2022」 ~

1. 10時の方角 2. 絶叫セレナーデ 3. Shake & Shake 4. イコール 5. Traveling 6. グライダースライダー 7. Babel 8. 春夏秋冬 9. Glitter 10. センス・オブ・ワンダー

【初回生産限定盤B】

(CD+BD)

SRCL-12253~4 6,150(税込)

BD収録内容:sumika Film #12 sumika FANCLUB LIVE TOUR 2022『縁会』2022.5.17 at Zepp Haneda(TOKYO)

1. 茜色の群青 2. MY NAME IS 3. イナヅマ 4. ソーダ 5. enn 6. ふっかつのじゅもん 7. ライラ 8. ファンファーレ 9. Shake & Shake 10. 彗星 11. ほこり 12. 10時の方角 13. 透明

【通常盤】

(CD Only)

SRCL-12255 3,300(税込)

【Live Info】

■ sumika Live Tour 2022-2023「Ten to Ten」

9月23日(金) (埼玉)サンシティ越谷市民ホール 大ホール 開場16:00/開演17:00

10月1日(土) (宮城)仙台サンプラザホール 開場16:00/開演17:00

10月2日(日) (宮城)仙台サンプラザホール 開場15:00/開演16:00

10月8日(土) (広島)広島文化学園HBGホール 開場16:00/開演17:00

10月10日(月) (奈良)なら100年会館 大ホール 開場16:00/開演17:00

10月15日(土) (山梨)YCC県民文化ホール 開場16:00/開演17:00

10月16日(日) (岐阜)長良川国際会議場 メインホール 開場16:00/開演17:00

10月22日(土) (福島)いわき芸術文化交流館アリオス 大ホール 開場17:00/開演18:00

10月23日(日) (茨城)ザ・ヒロサワ・シティ会館 大ホール 開場16:00/開演17:00

10月29日(土) (沖縄)沖縄コンベンションセンター 劇場 開場16:00/開演17:00

11月3日(木) (石川)金沢歌劇座 大ホール 開場16:00/開演17:00

11月6日(日) (島根)島根県民会館 大ホール 開場16:00/開演17:00

11月11日(金) (富山)オーバード・ホール 開場18:00/開演19:00

11月19日(土) (福岡)福岡サンパレスホテル&ホール 開場16:00/開演17:00

11月20日(日) (福岡)福岡サンパレスホテル&ホール 開場15:00/開演16:00

11月23日(水) (愛媛)松山市民会館 大ホール 開場16:00/開演17:00

11月26日(土) (栃木)栃木県総合文化センター メインホール 開場16:00/開演17:00

12月4日(日) (山形)やまぎん県民ホール 大ホール 開場16:00/開演17:00

12月9日(金) (東京)J:COMホール八王子 開場18:00/開演19:00

12月10日(土) (東京)J:COMホール八王子 開場16:00/開演17:00

12月16日(金) (北海道)札幌文化芸術劇場 hitaru 開場18:00/開演19:00

12月17日(土) (北海道)札幌文化芸術劇場 hitaru 開場15:00/開演16:00

2023年1月14日(土) (大阪)大阪城ホール 開場16:00/開演17:00

2023年1月15日(日) (大阪)大阪城ホール 開場15:00/開演16:00

2023年2月18日(土) (愛知)日本ガイシホール 開場16:00/開演17:00

2023年2月19日(日) (愛知)日本ガイシホール 開場15:00/開演16:00

