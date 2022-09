『ストツー』初の商業施設コラボ！あべのキューズモールで10／1スタート！

カプコンの人気対戦格闘ゲーム『ストリートファイターII』が、あべのキューズモール館内をジャック! 「ABEENO FIGHTER II(アベノファイターII)」が2022年10月1日(土)よりスタートする。

『ストリートファイター』は日本だけでなく、世界中で多くのファンがいる人気対戦格闘ゲームシリーズ。「俺より強いやつに会いに行く」をスローガンに掲げ、キャラクターとプレイヤーの栄光と挫折とともに、対戦格闘ゲームの歴史を築いてきたシリーズだ。本シリーズは進化し続け、プレイヤーにエキサイティングな戦いの場を提供している。

2022年8月30日(火)には発売から35年を迎え、2023年には待望の新作『ストリートファイター6』の発売を予定している。

この度、大阪市阿倍野区にある商業施設「あべのキューズモール」では、2022年10月1日(土)から10月31日(月)の期間、対戦型格闘ゲーム『ストリートファイターII』とのコラボレーションイベント「ABEENO FIGHTER II」を開催!

「ABEENO FIGHTER II」では、あべのキューズモールらしい、 ”おもろい” 仕掛けを多数用意。

エントランスには『ストリートファイターII』のメインキャラクター「リュウ」と「ケン」が、必殺技「波動拳」を放つ姿が描かれ、来場者をお出迎え!

さらに、「リュウ」と一緒に写真撮影ができる「ARフォトスポット」を設置するほか、サイネージ、エスカレーター、レジ付近など、館内のいたるところに『ストツー』のキャラクターやステージが登場する。

また、「ストリートファイターチャレンジ」と題した、参加型のゲームイベントも開催。館内で3000円以上(税込)購入の方を対象に、実際に『ストリートファイターシリーズ』をプレイしてもらい、対戦に勝利すると500円のキューズモールギフトカードをプレゼント!

幅広い世代に愛される格闘ゲームの金字塔『ストリートファイターII』とのコラボレーションを通して、あべのキューズモールらしさ満載の ”おもろい” を届ける企画となっている。

なお、商業施設と『ストリートファイターII』のコラボレーションは日本初。あべのキューズモール館内のいたるところに『ストツー』のキャラクター達が登場するほか、参加型のゲーム対戦チャレンジの開催など、あらゆる世代の方が楽しめるイベントだ。

この秋は家族や友達と、あべのキューズモールで『ストツー』コラボを満喫しよう!

