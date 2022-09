西村純二×押井守が贈るアニメ『火狩りの王』2023年1月放送・配信！

日向理恵子による長編ファンタジー小説を、監督・西村純二と構成/脚本・押井守がタッグを組んでアニメ化する、WOWOWオリジナルアニメ『火狩りの王』。放送・配信スタートが2023年1月(予定)に決定し、ティザービジュアルとメインスタッフの追加情報が公開、公式サイトもオープンした。

『火狩りの王』は、累計28万部の『雨ふる本屋』シリーズなどで知られる日向理恵子による長編ファンタジー小説。 ”火” を失った人類最終戦争後の世界で、多くの困難に直面しながらも懸命に生きていく者たちの姿が描かれる。

主人公は11歳の少女・灯子と15歳の少年・煌四。どこにでもいるような子供たちが、絶望的な世界に翻弄されながら強く生きていく姿が印象的で、独創性溢れるファンタジーでありながら、その深いテーマ性に多くの読者が心打たれた作品だ。

WOWOWでは本作をアニメ化し、監督は『SAMURAI DEEPER KYO』や『今日からマ王!』などを手掛ける西村純二、構成/脚本は『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』や『スカイ・クロラ The Sky Crawlers』などを手掛ける押井守が務める。

そしてこの度、本作のティザービジュアルが公開。黒い森をバックに、キャラクターデザインとしては初公開となる、灯子、煌四、かなたの姿が写し出され、夜空をかける彗星が印象的なビジュアルとなっている。

原作の繊細で壮大な物語と『十二国記』等の挿絵を手掛ける山田章博のキャラクター原案の絵等が、アニメーションとして動きだすのが楽しみだ。

さらに、豪華な面々が集結したメインスタッフの追加情報が解禁。キャラクターデザインを齋藤卓也、総作画監督を齋藤卓也・黄瀬和哉・海谷敏久、音楽を川井憲次、音響監督を若林和弘が務める。

WOWOWオリジナルアニメ『火狩りの王』の放送・配信は2023年1月スタート予定。番組に関する情報は公式サイト、公式Twitterで随時更新されるため、こちらもぜひチェック&フォローしていただきたい。

(C)日向理恵子・ほるぷ出版/WOWOW