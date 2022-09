Ryohuが2ndアルバムのリード曲MV公開、ツアーファイナルにYONCEらゲスト多数出演

HIPHOPクルー・KANDYTOWNのメンバーとしても活動する傍ら、ソロ名義として幅広い音楽活動をするRyohuが、2022年9月21日(水)に約2年振りの2ndアルバム『Circus』を配信リリースし、リードトラックとなる「Thank You」のミュージックビデオを公開した。

アルバムのラストを締めくくる「Thank You」は、2020年末のApp Store CMソングとして起用された「The Moment」に続き、冨田恵一をプロデューサーに迎えた一曲。”Circus”の名の通り、個性豊かなアーティストとのコラボレーションを経て作り上げた今作の最終曲に相応しい、アルバムを象徴する楽曲となっている。

本アルバムには、YONCE(Suchmos)、IO(KANDYTOWN)、佐藤千亜妃、Jeter(Peterparker69)、オカモトショウ(OKAMOTOS)に加え、AAAMYYY、TENDREが客演アーティストとして参加。トラックでは、Giorgio Blaise Givvn、Neetz(KANDYTOWN)、Shin Sakiura、Yohji Igarashi、磯貝一樹、小西遼、冨田ラボが参加アーティストとして名を連ねている。

アートワークはコラボレーションシングル同様、アパレルブランド”CYDERHOUSE”の代表兼デザイナーを務めるyuji okamotoが手掛けている。

またアルバムリリースと合わせて、Ryohu自らが語る『Circus』のオフィシャルインタビューも公開となった。

なお、このアルバムは、11月2日(水)に数量限定でパッケージでも発売される。CD(全9曲)と7inch vinylの2枚組となり、7inch vinylには「One Way feat.YONCE」、「One Way feat.YONCE」のRemixの2トラックを収録予定だ。

さらに、アルバムリリースツアーファイナルとなる12月2日(金)恵比寿LIQUIDROOM公演のゲストアーティスト、バンドメンバーが発表となった。ゲストにはYONCE(Suchmos)、IO(KANDYTOWN)、佐藤千亜妃、Jeter(Peterparker69)、オカモトショウ(OKAMOTOS)を迎え、バンドメンバーにはTENDRE、磯貝一樹、田中航、MELRAW、Yohji Igasashiといったアルバムを彩った豪華アーティストが揃う。9月21日(水)の21時よりチケット先着先行受付がスタートする。

<リリース情報>

Ryohu

2ndアルバム『Circus』

完全生産限定盤:CD+7” ANG

品番:VIZL-2120

価格:4950円(税込)

※本作は 本編CDに加え7インチアナログ盤を同梱した完全生産限定盤

=CD収録曲=

1. Money Money feat. Jeter

2. Dance

3. One Way feat. YONCE

4. No Lie

5. Cry Now feat. 佐藤千亜妃

6. Real feat. IO

7. Magic Mirror feat. AAAMYYY, TENDRE

8. Hanabi feat. オカモトショウ

9. Thank You

配信リンク:https://jvcmusic.lnk.to/circus

=7inchアナログ盤収録曲=

A-Side : One Way feat. YONCE

B-Side : One Way feat. YONCE(Remix)※リミキサー名は後日発表予定

参加アーティスト:

AAAMYYY、Giorgio Blaise Givvn、IO(KANDYTOWN)、Jeter(Peterparker69)、Neetz(KANDYTOWN)、Shin Sakiura、TENDRE、Yohji Igarashi、YONCE(Suchmos)、磯貝一樹、オカモトショウ(OKAMOTOS)、小西遼、佐藤千亜妃、冨田ラボ

■パッケージ予約ページ

TOWER RECORDS ONLINE:https://tower.jp/item/5527676/Circus-%5bCD%EF%BC%8B7inch%5d%EF%BC%9C%E5%AE%8C%E5%85%A8%E7%94%9F%E7%94%A3%E9%99%90%E5%AE%9A%E7%9B%A4%EF%BC%9E

HMV&BOOKS online:https://www.hmv.co.jp/artist_Ryohu_000000000727323/item_Circus-%E3%80%90%E5%AE%8C%E5%85%A8%E7%94%9F%E7%94%A3%E9%99%90%E5%AE%9A%E7%9B%A4%E3%80%91-7%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81_13242551

Amazon.co.jp特典:https://www.amazon.co.jp/dp/B0BBS7G5BR

楽天ブックス:https://books.rakuten.co.jp/rb/17271521/?l-id=search-c-item-text-05

ビクターオンラインストア:https://victor-store.jp/item/33830

『Circus』オフィシャルインタビュー:https://members.speedstarrecords.com/group/19168

<ライブ情報>

Ryohu 2nd Album”Circus”Release Tour

2022年9月24日(土)栃木・宇都宮POWER 8

2022年10月9日(日)岡山・VESTI

2022年10月21日(金)大阪・GHOST

2022年10月22日(土)兵庫・神戸NICE GROOVE

2022年10月29日(土)福岡・VOODOO LOUNGE

2022年10月30日(日)長崎・ホンダ楽器(DAY)

Release Tour Final

2022年12月2日(金)東京・恵比寿LIQUIDROOM

チケット先着先行受付:2022年9月21日(水)21:00〜9月29日(木)18:00まで

https://eplus.jp/ryohu/