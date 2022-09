スターダストチャンネルのYouTube公式チャンネルで新番組「MUSICGLOBE~Buzz the World~」が始動。9月29日(木)20:00に配信される第1回に、M!LK、SUPER★DRAGON、ONE N' ONLYがゲスト出演することが発表された。

「MUSICGLOBE~Buzz the World~」は、さまざまな活動をしているアーティストを世界に向けて発信していく番組。最新映像、秘蔵映像を交えながらグループの歴史を深掘りするトークパートとライブパートで構成され、ライブパートは床と壁の全面にLEDパネルが貼られた空間でゲストがパフォーマンスを披露する様子を観ることができる。

なお、番組のMCはONE LOVE ONE HEARTの洸瑛とイーチが担当。イーチは中国語も駆使しながら番組をナビゲートする。初回以降もさまざまな企画が予定されているとのことなので、今後の展開も楽しみにしておこう。

MUSICGLOBE~Buzz the World~

配信日時:2022年9月29日(木)20:00~

ゲスト:M!LK / SUPER★DRAGON / ONE N’ ONLY

MC:洸瑛、イーチ(ONE LOVE ONE HEART)

配信チャンネル:https://youtube.com/channel/UC1cqSd3sBkfNsW9uCK2wmfA