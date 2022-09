2000年1月に東京・渋谷公会堂(現:LINE CUBE SHIBUYA)で開催されたthe brilliant greenのライブ「SUPER TERRA2000」の音源を収録したライブアルバム「SUPER TERRA2000(Live)」が本日配信リリースされた。

the brilliant greenのデビュー25周年イヤーの締めくくりとしてリリースされた「SUPER TERRA2000(Live)」には、「愛の_愛の星」「冷たい花」「There will be love there -愛のある場所-」をはじめとした全15曲が収録される。さらにYouTubeでは、「SUPER TERRA2000」で披露されたヒットナンバー「There will be love there -愛のある場所-」のライブ映像も公開された。

the brilliant green「SUPER TERRA2000(Live)」収録曲

01. BYE! MY BOY!

02. CAN'T STOP CRYIN'

03. FUNNY GIRLFRIEND!!

04. 愛の_愛の星

05. 冷たい花

06. Round and Round

07. Bye Bye Mr.Mug

08. MISTER MOON

09. Jump Jump Jump

10. Baby London Star

11. CALL MY NAME

12. 長いため息のように

13. goodbye and good luck

14. You & I

15. There will be love there -愛のある場所-