大森靖子のライブイベント「大森靖子生誕祭 2022」が9月18日に東京・LIQUIDROOMにて開催された。

毎年自身の誕生日である9月18日に生誕企画を実施している大森。今年もインディーズ時代から交流のあるジョニー大蔵大臣(水中、それは苦しい)とでか美ちゃんが参加し、集まった大勢の観客とともにバースデーを祝った。

1番手を務めた自称“大森の5番目の師匠”ジョニー大蔵大臣は「今靖子ちゃんに聴いてほしい曲を歌います」とオーディエンスに告げ、まずは「農業、校長、そして手品」を演奏。激しいカッティングでアコースティックギターをかき鳴らし、序盤からのどを枯らせるほどの勢いで熱唱した。ペットボトルを片手に「シンナー!」と叫ぶ恒例のギャグを挟みつつ、「保育園落ちた、吉田死ね」の途中では観客たちに手拍子を催促。彼はそのリズムに合わせてギターをバットのように構えたり、「マツケンサンバII」「人にやさしく」の歌詞の一部を「吉田死ね」に変えて歌ったりと、終始自由奔放なステージングを展開した。

その後ジョニー大蔵大臣は出番を終えると「でか美ちゃん助けてくれー!!」と叫び、そそくさとステージから退場。入れ替わるようにステージに現れたでか美ちゃんは、8年前に大森が提供した「PAINPU」でライブをスタートした。大ファンである嗣永桃子への思いを込めた「桃色の人生!」を披露したのち、でか美ちゃんは「大森さんの生誕祭でのライブは初心に帰りつつ、今の私のどんなところを大森さんに観てもらおうか考えますね」と、恒例アクトならではの視点で今回のライブへの意気込みを明かした。「PAINPU」と同じく大森が制作したジャジーなナンバー「NEVER BE YOUR LITTLE GIRL」を届けたあとには、再びジョニー大蔵大臣が舞台に登場。2人は大森がプロデュースするグループ・MAPAの「四天王」をカバーし、改めて祝福の思いを示した。

本公演の主役、大森靖子はバンド・シンガイアズの面々を率いてパフォーマンスを披露。白いドレスにツインテール姿でステージに上がった彼女が「ミッドナイト清純異性交遊」の演奏を開始すると、フロア一面がサイリウムのピンク色の光に包まれた。ワルツのリズムを用いたスローパートが特徴的な「アナログシンコペーション」のあと、大森はこの生誕祭に込めた思いを語り、「生きることを祝福してくれて本当に幸せです。ありがとうございます!」と集まったファンに向けて感謝の言葉をかけた。

中盤からは「JUSTadICE」「VOID」と大森靖子シンガイアズ名義でのライブではおなじみとなった楽曲が次々と披露されていく中、「少女3号」冒頭では大森がアコースティックギターを片手に単独で演奏。バンド編成のきらびやかなサウンドとは打って変わり、極力音数を減らしたアレンジで一気に緊張感あふれるムードが生み出された。さらに大森は「死神」の前半では、sugarbeans(Key)によるピアノ演奏のみをバックに歌唱。表情豊かな歌声をフロア中に響かせ、心ゆくままにライブを楽しむ様子を見せた。そしてアンコールに入ると、大森は「おばあちゃんになっても、今よりもっと少女になりたいなって思います」と誕生日を迎えての心情を告げる。「LOW hAPPYENDROLL --少女のままで死ぬ--」のパフォーマンスを終えたあとには「一番汚いところを一番きれいに歌っていくことで、さらに皆さんにいい景色を見せていけると思います。これからも応援よろしくお願いします!」と挨拶し、ファンに祝福されながらステージをあとにした。

「大森靖子生誕祭 2022」2022年9月18日 LIQUIDROOM セットリスト

ジョニー大蔵大臣(水中、それは苦しい)

01. 農業、校長、そして手品

02. 志半ばマン

03. 保育園落ちた、吉田死ね

でか美ちゃん

01. PAINPU

02. 桃色の人生!

03. NEVER BE YOUR LITTLE GIRL

でか美ちゃん&ジョニー大蔵大臣(水中、それは苦しい)

01. 四天王(オリジナル:MAPA)

大森靖子シンガイアズ

01. ミッドナイト清純異性交遊

02. ANTI SOCIAL PRINCESS

03. アナログシンコペーション

04. JUSTadICE

05. 非国民的ヒーロー

06. VOID

07. 絶対彼女

08. 少女3号

09. TOKYO BLACK HOLE

10. 死神

11. S.O.S.F. 余命二年

12. 音楽を捨てよ、そして音楽へ

<アンコール>

13. LOW hAPPYENDROLL --少女のままで死ぬ--