BUCK-TICKが35回目のメジャーデビュー記念日にオフィシャルInstagram開設

BUCK-TICKが、9月21日発売のLIVE Blu-ray&DVD『魅世物小屋が暮れてから〜SHOW AFTER DARK〜 in 日本武道館』より「唄Ver.2021」のライブMVを公開。さらに、BUCK-TICKのオフィシャルInstagramが開設された。

9月21日にデビュー35周年のメモリアルイヤーをスタートさせたBUCK-TICK。開設されたオフィシャルInstagramの最初の投稿は、デビュー35周年にふさわしいメンバー5人の写真が投稿されている。今後、Instagramでも新たな情報や写真などを更新していく予定。

また、周年イヤーを迎え、東京・渋谷ではデビュー35周年を記念した巨大ポスターが東急田園都市線渋谷ビッグ14で掲出中のほか、タワーレコード、HMVの対象店舗にてパネル展、ポスター掲示、特別レシート施策も実施中。BUCK-TICK Debut 35th Anniversary SITEでは、35年の歴史を振り返るヒストリーの掲載など、さまざまな企画が行われている。

なお、9月23日、9月24日には横浜アリーナにて、デビュー35周年スペシャルライヴ「BUCK-TICK 2022”THE PARADE”〜35th anniversary〜」、10月からは、Best Album『CATALOGUE THE BEST 35th anniv.』を提げて約3年ぶりとなる全国ツアー「BUCK-TICK TOUR THE BEST 35th anniv.」も予定。櫻井敦司(Vo.)がメインパーソナリティーを務めるラジオ番組『THE MUSIC OF NOTE BUCK-TICK 櫻井敦司とくるみちゃんの部屋』も、FM COCOLOで10月7日(金)21時からスタートする。

Instagramオフィシャルアカウント

https://www.instagram.com/bucktickofficial/

<リリース情報>

BUCK-TICK

Debut 35th Anniversary Concept Best Album『CATALOGUE THE BEST 35th anniv.』

発売日:2022年9月21日(水)

完全生産限定盤(5SHM-CD+BD)VIZL-2093/¥11000(税込)

通常盤(5SHM-CD)VICL-70260〜70264/¥6600(税込)

数量限定盤(5SHM-CD+BD+GOODS)VOSF-11362/¥15400(税込)※VICTOR ONLINE STORE限定商品

予約はこちら

「CATALOGUE THE BEST 35th anniv.」

完全生産限定盤(5SHM-CD+BD)

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2093.html

通常盤(5SHM-CD)

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-70260.html

数量限定盤(5SHM-CD+BD+GOODS)

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/NZY-10003.html

LIVE Blu-ray&DVD

『魅世物小屋が暮れてから〜SHOW AFTER DARK〜 in 日本武道館』

発売日:2022年9月21日(水)

Blu-ray完全生産限定盤(BD+2SHM-CD+PHOTOBOOK)VIZL-2094 / ¥12100(税込)

DVD完全生産限定盤(2DVD+2SHM-CD+PHOTOBOOK)VIZL-2095 / ¥12100(税込)

Blu-ray通常盤(BD)VIXL-384 / ¥7700(税込)

DVD通常盤(2DVD)VIBL-1069~1070 / ¥7700(税込)

予約はこちら

Blu-ray完全生産限定盤(BD+2SHM-CD+PHOTOBOOK)

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2094.html

DVD完全生産限定盤(2DVD+2SHM-CD+PHOTOBOOK)

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2095.html

Blu-ray通常盤(BD)

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIXL-384.html

DVD通常盤(2DVD)

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIBL-1069.html

<全国ホールツアー情報>

BUCK-TICK TOUR THE BEST 35th anniv.

2022年10月13日(木)東京:立川ステージガーデン

2022年10月15日(土)神奈川:パシフィコ横浜 国立大ホール

2022年10月18日(火)埼玉:川口総合文化センター リリアメインホール

2022年10月21日(金)長野:ホクト文化ホール 大ホール

2022年10月22日(土)石川:本多の森ホール

2022年10月29日(土)兵庫:神戸国際会館こくさいホール

2022年10月30日(日)岡山:倉敷市民会館

2022年11月4日(金)東京:東京国際フォーラム ホールA

2022年11月6日(日)群馬:高崎芸術劇場 大劇場

2022年11月12日(土)北海道:札幌カナモトホール(札幌市民ホール)

2022年11月19日(土)宮城:仙台サンプラザホール

2022年11月20日(日)栃木:宇都宮市民化会館 大ホール

2022年11月26日(土)広島:上野学園ホール(広島県立文化芸術ホール)

2022年11月27日(日)福岡:福岡サンパレスホテル&ホール

2022年12月3日(土)京都:ロームシアター京都 メインホール

2022年12月4日(日)香川:レクザムホール 大ホール(香川県県民ホール)

2022年12月10日(土)愛知:日本特殊陶業市民会館フォレストホール(旧:名古屋市民会館)

2022年12月11日(日)静岡:静岡市民文化会館 大ホール

2022年12月15日(木)千葉:千葉県文化会館 大ホール

2022年12月19日(月)大阪:大阪フェスティバルホール

2022年12月20日(火)大阪:大阪フェスティバルホール

チケット料金:¥9900(税込)

チケット一般発売:2022年9月24日(土)10:00〜

公演詳細はオフィシャルサイトへ

BUCK-TICK OFFICIAL SITE:https://buck-tick.com/