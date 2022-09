BAND-MAID、メンバー各々の“見せ場”がある解放的なMV「influencer」公開

BAND-MAIDが9月21日に発売の新作EP『Unleash』より「influencer」のMVを公開した。

新曲「influencer」のMVは、先に公開されていた新アーティスト写真と同じロケーションで撮影された作品となっている。MISAによるベースソロをはじめ、メンバー各々の”見せ場”があるのも今回注目ポイントのひとつ。荒野で激しい演奏を繰り広げ、Unleash(=解き放つ)をテーマにしたEPを象徴する解放的なMVとなっている。

関連記事:BAND-MAID最新作、我流のハードロックで体現する日本文化とは?

なお、『Unleash』EP発売を記念した各種店頭キャンペーンも開始された。全3形態となる『Unleash』CDに封入されている応募券でエントリーできる購入者キャンペーンのほか、タワーレコード新宿店での小鳩ミク・KANAMI・MISA・AKANEの楽器展示、「Unleash!!!!!」MVアニメシーンの複製原画展などが実施されている。

2023年1月9日(月・祝)には、バンド史上最大規模となる東京ガーデンシアターでのお給仕(単独公演)も開催予定。現在チケットはオフィシャル抽選先行が行われている。

■小鳩ミク「influencer」MVへのコメント

採石場と私達のギャップかつ、壮大で威厳な雰囲気が、楽曲に更に華を持たせてくれてますっぽ!

崖の上で弾いてるKANAMIのギターソロは撮るまでは『怖いよぉ』と言っていたのに、全くそれを感じさせないロックなシーンが最高ですっぽ。

<リリース情報>

BAND-MAID

『Unleash』

2022年9月21日(水)発売

https://lnk.to/_unleash

初回生産限定盤[CD+Blu-ray]

PCCA-06153/5900円(税込)

特殊パッケージ仕様

ポストカード1枚、ポスター型ブックレット封入

※Blu-ray盤のみマルチチャンネル映像対応(一部デッキによっては非対応)

初回生産限定盤[CD+DVD]

PCCA-06154/3500円(税込)

通常仕様

通常盤[CD ONLY]

PCCA-06155/2500円(税込)

通常仕様

=収録内容=

《CD》全8曲収録

1. from now on

2. fBalance

3. fUnleash!!!!!

. fSense

5. fIll

6. fCorallium

7. finfluencer

8. fHATE?

《Blu-ray/DVD》※初回生産限定盤のみ付属

Unleash!!!!!(Music Video)

from now on(Music Video)

Unleash!!!!! (Instrumental Music Video)

Sense (Instrumental Music Video)

購入はこちらから:BAND-MAID.lnk.to/Unleash_j

<ライブ情報>

BAND-MAID TOKYO GARDEN THEATER OKYUJI

2023年1月9日(月・祝)東京ガーデンシアター

時間:開場 17時 / 開演 18時

オフィシャル先行販売(イープラス)現在受付中

受付期間:9/25(日)23時59分まで

受付URL:http://eplus.jp/band-maid0109/

公演詳細 https://bandmaid.tokyo/contents/534358

BAND-MAID US TOUR 2022

2022年10月9日(日)SACRAMENTO, CA AFTERSHOCK FES

2022年10月12日(水)SEATTLE, WA NEPTUNE

2022年10月14日(金)SAN FRANCISCO, CA AUGUST HALL

2022年10月15日(土)LOS ANGELES, CA BELASCO

2022年10月17日(月)SAN DIEGO, CA HOUSE OF BLUES

2022年10月19日(水)PHOENIX, AZ CRESCENT BALLROOM

2022年10月21日(金)DALLAS, TX HOUSE OF BLUES

2022年10月22日(土)HOUSTON, TX HOUSE OF BLUES

2022年10月25日(火)WASHINGTON, DC THE FILLMORE

2022年10月26日(水)PHILADELPHIA, PA TLA

2022年10月28日(金)NEW YORK, NY IRVING PLAZA

2022年10月29日(土)BOSTON, MA PARADISE ROCK CLUB

追加公演 2022年10月30日(日)EAST RUTHERFORD, NJ AMERICAN DREAM

追加公演 2022年11月1日(火)CHICAGO, IL HOUSE OF BLUES

https://bandmaid.tokyo/contents/486225

AFTERSHOCK FESTIVAL

開催日程:2022年10月6日(木)~10月9日(日)※米現地時間

BAND-MAID出演日は10月9日(日)

https://aftershockfestival.com/

Official HP:https://bandmaid.tokyo/