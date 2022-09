ITZY、パワフルでダイナミックなダンスを披露した「Blah Blah Blah」MV公開

ITZYが、10月5日発売の日本2ndシングルより、タイトル曲「Blah Blah Blah」のMVを公開した。

TWICEの妹分であり、2PM、Stray Kids、NiziUを輩出したJYPエンターテインメントより2019年2月に韓国でデビューし、昨年12月に日本デビューも果たした5人組グローバルガールズグループ、ITZY。

今回公開されたMVは、「自分の歩むべき道を堂々と歩んでいこう、自分を信じよう」という楽曲に込められたメッセージを表現した作品になっており、1stシングル「Voltage」のカラフルなイメージとは異なり、モノトーンを基調としたゴージャスで遊び心があふれた新しいITZYのヴィジュアルで、世界観を表現している。

リズミカルなラップと中毒性のあるキャッチーなメロディーに合わせ、ITZYらしいパワフルでダイナミックなダンスを披露。サビは「Blah Blah Blah」から作られた、噂話をしているような手をパクパクさせた振付けが盛り込まれている。また、赤と黒を基調とした衣装で踊るダンスブレイクでは、シャープなコンビネーションにも注目。メンバーごとのソロシーンは、それぞれがキーアイテムを使用した演出で、個々の豊かな表情も楽しむことができる。

同時に「Blah Blah Blah」の先行配信もスタート。10月5日リリースに先駆け、ダウンロード&視聴が可能となっている。

<リリース情報>

ITZY

JAPAN 2nd Single『Blah Blah Blah』

先行配信先

https://itzyjapan.lnk.to/BlahBlahBlah

ITZY

JAPAN 2nd Single『Blah Blah Blah』

発売日:2022年10月5日(水)

=CD収録曲= (4形態共通)

1. Blah Blah Blah

2. Cant tie me down

3. Blah Blah Blah (Instrumental)

4. Cant tie me down (Instrumental)

初回限定盤A 【CD+DVD】品番WPZL-31996/7(税込価格¥2000)

≪DVD収録内容≫(約16分収録予定)

・「Blah Blah Blah」Music Video

・「Blah Blah Blah」Music Video Making Movie

〇スリーブケース仕様

〇初回限定盤Aオリジナルトレーディングカード1枚ランダム封入(全5種)

○特典応募シリアルナンバー1枚封入

○歌詞ブックレット16p

初回限定盤B【CD+DVD】品番WPZL-31998/9 (税込価格¥1900)

≪DVD収録内容≫(約24分収録予定)

・「Blah Blah Blah」Jacket Shooting Making Movie

・「Blah Blah Blah」Music Video ITZYs VLOG

〇スリーブケース仕様

〇初回限定盤Bオリジナルトレーディングカード1枚ランダム封入(全5種)

○特典応募シリアルナンバー1枚封入

○歌詞ブックレット12p

通常盤【CD】品番WPCL-13400(税込価格¥1300)

〇通常盤オリジナルトレーディングカード1枚ランダム封入(全5種)

○特典応募シリアルナンバー1枚封入

○歌詞ブックレット4p

MIDZY JAPAN限定盤【CD】品番WPCL-60023 (税込価格¥1500)

〇MIDZY JAPAN限定盤オリジナルトレーディングカード1セット[3枚]ランダム封入(全5セット)

○特典応募シリアルナンバー2枚封入

○歌詞ブックレット8p

※MIDZY JAPAN限定盤はITZYファンクラブ「MIDZY JAPAN」もしくは「MIDZY JAPAN MOBILE」会員の方が購入できる会員限定商品です。

ITZY JAPAN 2nd Single『Blah Blah Blah』特設サイト

https://www.itzyjapan.com/feature/blahblahblah