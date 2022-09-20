The1975の単独来日公演が決定、来年4月に神奈川・愛知・大阪を巡る

THE1975の単独来日公演が決定した。

今年の夏、5度目の出演にしてヘッドライナーとして「サマーソニック」の舞台に立ったTHE1975。10月14日には新作『Being Funny In A Foreign Language』（邦題：外国語での言葉遊び）のリリースも控えている。

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そんな彼らの来日ツアーは、2023年4月26日（水）の神奈川・ぴあアリーナMM2DAYSを皮切りに、愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）ホールA、大阪・大阪城ホールを巡る。チケットは、クリエイティブマン会員先行予約が9月21日、オフィシャル先行予約が9月25日から受付開始する。

＜ツアー情報＞

2023年4月26日（水）神奈川・ぴあアリーナMM

2023年4月27日（木）神奈川・ぴあアリーナMM

OPEN 18：00/ START 19：00

TICKET　SS席￥17000　S席￥12000 A席￥8000（税込）※未就学児入場不可

一般プレイガイド発売日：10/29（土）

問：クリエイティブマン　03-3499-6669

2023年4月29日（土）愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）ホールA

OPEN 17：00/ START 18：00

TICKET　SS席￥17000　S席￥12000 A席￥8000（税込）※未就学児入場不可

一般プレイガイド発売日：10/29（土）

問：キョードー東海　052-972-7466

2023年4月30日（日）大阪・大阪城ホール

OPEN 17：00/ START 18：00

TICKET　SS席￥17000　S席￥12000 A席￥8000（税込）※未就学児入場不可

一般プレイガイド発売日：10/29（土）

問：キョードーインフォメーション　0570-200-888

チケット先行：

クリエイティブマン会員先行：9/21（水）~9/25（日）

オフィシャル先行（プレオーダー）：9/25（日）~