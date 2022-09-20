イタリアサッカー連盟（FIGC）は20日、イタリア代表のメンバー変更を発表した。
発表によると、MFマルコ・ヴェッラッティ（パリ・サンジェルマン）は18日に行われたリーグ・アンのリヨン戦で負傷し、19日に代表から離脱。さらに、19日から20日にかけて行われた検査の結果、ロレンツォ・ペッレグリーニ（ローマ）とマッテオ・ポリターノ（ナポリ）にも問題が見つかり、それぞれのクラブに帰還することになった。
これを受け、ロベルト・マンチーニ監督は3選手を追加招集。MFダヴィデ・フラッテージ（サッスオーロ）とFWマノロ・ガッビアディーニ（サンプドリア）に加え、U－21イタリア代表に招集されていたMFサルヴァトーレ・エスポージト（SPAL）もA代表のキャンプに合流した。
イタリア代表は9月にUEFAネーションズリーグの2試合を戦う予定。22日にイングランド代表、25日にハンガリー代表と対戦する。
変更後のイタリア代表メンバーは以下の通り。
▼GK
ジャンルイジ・ドンナルンマ（パリ・サンジェルマン／フランス）
アレックス・メレト（ナポリ）
イヴァン・プロヴェデル（ラツィオ）
グリエルモ・ヴィカーリオ（エンポリ）
▼DF
フランチェスコ・アチェルビ（インテル）
アレッサンドロ・バストーニ（インテル）
レオナルド・ボヌッチ（ユヴェントス）
ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォ（ナポリ）
フェデリコ・ディマルコ（インテル）
エメルソン・パルミエリ（ウェストハム／イングランド）
フェデリコ・ガッティ（ユヴェントス）
ルイス・フェリペ（ベティス／スペイン）
パスクアーレ・マッツォッキ（サレルニターナ）
ラファエル・トロイ（アタランタ）
▼MF
ニコロ・バレッラ（インテル）
ブライアン・クリスタンテ（ローマ）
サルヴァトーレ・エスポージト（SPAL）※追加招集
ダヴィデ・フラッテージ（サッスオーロ）※追加招集
ジョルジーニョ（チェルシー／イングランド）
トンマーゾ・ポベガ（ミラン）
サンドロ・トナーリ（ミラン）
▼FW
マッテオ・カンチェッリエーリ（ラツィオ）
マノロ・ガッビアディーニ（サンプドリア）※追加招集
ウィルフリード・ニョント（リーズ／イングランド）
ヴィンチェンツォ・グリフォ（フライブルク／ドイツ）
チーロ・インモービレ（ラツィオ）
ジャコモ・ラスパドーリ（ナポリ）
ジャンルカ・スカマッカ（ウェストハム／イングランド）
アレッシオ・ゼルビン（ナポリ）