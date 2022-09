「まずは仲介人を挟んで！」「かかとは意外と見られている！」SCHOOL OF LOCK! こもり校長とぺえ教頭の失敗から学んだ教訓

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。9月19日(月)は、『明日から使える(!?)失敗から学んだ教訓』をテーマにお届けしました。今回の企画を説明する際にパーソナリティのこもり校長とぺえ教頭と話していた、それぞれの“教訓”とそのエピソードを紹介します。こもり校長:今日は“教訓”の授業をやっていこうと思っているんだけど、教訓ってなんだかんだ失敗がつきものじゃないですか。ぺえ教頭:たしかに、失敗したことから学ぶことが多いよね。こもり校長:生徒(リスナー)の中にも、「赤っ恥をかいた」とか「もうこんな失敗はしたくない」と、その反省をいかした教訓をシェアしたいという人もいると思うんですよ。ぺえ教頭:みんなも、失敗の一つや二つあるよね……もっとあるか。こもり校長:ということで、今日はキミが失敗したこと、その失敗で得られた教訓を“格言風”にして教えてください。ぺえ教頭:校長は、何か教訓ある?こもり校長:いま27歳で、芸能界にデビューして間もなく10年になる僕の教訓!『仲良くなりたい人には、先に連絡先を聞かないこと!』ぺえ教頭:どういうこと?こもり校長:この業界に入って、けっこう1人のことが多いの。グループ(GENERATIONS from EXILE TRIBE)でデビューしたから、グループの人しか友達というのがあまりいなくて。そこの焦りから、いろんな友達を増やしたくて生きてきた。ぺえ教頭:はい。こもり校長:SCHOOL OF LOCK! はゲスト講師の方もたくさん来てくれて、生徒と一緒に2時間やっていくうちにそれなりの(距離が縮まる)空気感にもなって……「今度会ったらよろしくお願いします」とかになりやすいじゃん。ぺえ教頭:そうね。なるよ。こもり校長:アイナ(ジ・エンド)さんとか、にしなちゃんとかもそうだったけど、先に連絡先を交換すると「何かしなきゃいけない」が先行しちゃってうまくいかないよね。ぺえ教頭:「何かしなきゃいけない」って……?こもり校長:連絡先を知っているから、予定を合わせることもすぐにできるわけじゃん。でも同じ業種だから、ライブがあるのは後日わかるわけよ。ぺえ教頭:そうだね……(笑)。こもり校長:この間の緑黄色社会のライブもそうよ。(ツイッターを見たら)「ぺえさん行ったんだ!」で、隣(に写っている人)を見たら「にしなちゃんと行ったんだ……」って。ぺえ教頭:なるほどね(笑)。前日一緒に遊んでいたのよ。こもり校長:この間(4月に)リョクシャの長屋晴子先生が来校したときも、俺のほうがけっこうな熱量で「好き!」って話したけど……と思って。なんで、オマエが先やねん! って!!ぺえ教頭:(笑)。こもり校長:だから、仲良くなりたい人と先に連絡先を交換すると失敗するよ。まずは仲介人を挟んで、その人と3人で仲良くなってから連絡先を交換したほうがいいよ! という教訓です。(※校長もツアー中です)こもり校長:教頭もお願いします。ぺえ教頭:え~……身なりについての教訓です。『かかとのガサガサは、意外と見られているから気をつけろ!』こもり校長:(笑)。ぺえ教頭:校長が爆笑している理由を話してもらってもいいですか?こもり校長:この間、教頭がサンダルで来ていて……サンダルの下のところがゴツゴツしているやつをはいていたんだけど、どこまでが底? っていうくらい、かかとがガサガサのボッコボコだったの。ぺえ教頭:やめてくれ!(笑)。こもり校長:こんなにバキバキなかかとって、世の中にあんの!? ってくらいで。ぺえ教頭:いや~油断したわよ。だから気をつけようと思って、今日もケアしてきたし、靴下をはいてきたし靴で来ました!こもり校長:(笑)。今夜は小さな失敗から人生最大の失敗まで、その経験から学んだ教訓を教えてください!・「点数の悪かったテストを親に見せなかったりウソをついたことでめちゃくちゃ怒られたので、『悪いことは正直に謝るべし! 隠ぺいとウソと改ざんはやめるべし!』」という13歳・「吹奏楽部で頑張って練習したら、無理だと思っていたコンクールに合格できたので『努力は報われると信じるべし!』」という18歳と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/