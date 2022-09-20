米津玄師、常田大希と共同編曲した新曲がアニメ『チェンソーマン』OPに決定

米津玄師が新曲「KICK BACK」を、10月11日（火）より放送開始のTVアニメ「チェンソーマン」のオープニング・テーマとして書き下ろした事が発表、アニメ本PVにより楽曲の一部が解禁となった。

合わせて、楽曲のアレンジを、常田大希氏（King Gnu/millennium parade）と共同で行ったこと、モーニング娘。の『そうだ！Were ALIVE』をサンプリングしている事も明らかになった。

関連記事：米津玄師、菅原小春と共演のMV「Pale Blue」公開

今回の情報は、9月19日（月・祝）20時より行われたTVアニメ「チェンソーマン」のワールドプレミアにて発表された。イベントでは、オープニング・テーマの発表と共に「KICK BACK」にのせた本PVも公開され、米津玄師と常田大希ふたりのコメントも上映された。なお、この舞台挨拶の模様はMAPPA公式YouTubeチャンネル/ニコ生/AbemaTVにて1週間アーカイブ視聴が可能となっている。

また、「KICK BACK」をイメージし、小浪次郎が撮影した米津玄師の新アーティスト写真も公開となった。

■米津玄師コメント

チェンソーマンアニメ化にあたり「KICK BACK」という曲を作らせていただきました。

とにかく原作が好きだったので光栄です。

この作品がそもそも持ってる力がものすごいので、似つかわしい音を探していく作業は非常に難しいものがありましたが、粛々と一つ一つ積み上げた結果この曲が出来上がりました。

お耳に合えば幸いです。どうかよろしくお願いします。

＜放送情報＞

TVアニメ『チェンソーマン』

放送情報：2022年10月11日（火）24:00よりテレビ東京系6局ネットにて放送開始

（テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、ＴＶＱ九州放送）

配信情報：

2022年10月11日（火）25:00よりPrime Videoにて最速配信

2022年10月12日（水）25:00より各プラットフォームにて見逃し配信

チェンソーマン公式WEB：https://chainsawman.dog/

チェンソーマン公式Twitter：https://twitter.com/CHAINSAWMAN_PR

TVアニメ『チェンソーマン』ワールドプレミアアーカイブ配信

メインキャスト・監督登壇の舞台挨拶、米津玄師、常田大希によるコメントも上映

配信期間：

9月26日（日）23:59まで MAPPA YouTubeチャンネル／ニコニコ生放送

9月26日（日）20:30まで AbemaTV.

配信URL

MAPPA YouTubeチャンネル：https://youtu.be/O1GUXu9ns_w

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv338381764

AbemaTV：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/BY31H2ZCajoMXu

＜ライブ情報＞

米津玄師 2022 TOUR / 変身

2020年9月23日（金・祝）24日（土）東京・東京体育館

2020年10月4日（火）5日（水）大阪・大阪城ホール

2020年10月8日（土）9日（日）兵庫・神戸ワールド記念ホール

2020年10月18日（火）19日（水）愛知・日本ガイシホール

2020年10月26日（水）27日（木）埼玉・さいたまスーパーアリーナ

https://live.kenshiyonezu.jp/mp/tour2022

米津玄師 オフィシャルHP：http://reissuerecords.net/

米津玄師 YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/KenshiYonezuHACHI

米津玄師 Twitter：https://twitter.com/hachi_08

米津玄師 Instagram：https://www.instagram.com/hachi_08/

米津玄師 TikTok：https://www.tiktok.com/@kenshiyonezu_08