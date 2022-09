すみっコぐらし＆ツイキャス創業10周年☆『ツイキャス すみっコぐらし集めキャンペーン』

今年10周年を迎える人気キャラクター『すみっコぐらし』とツイキャスがコラボ決定! 2022年9月20日(火)〜10月10日(月)にかけて『ツイキャス すみっコぐらし集めキャンペーン』がスタートする。

ツイキャスは以前よりすみっコぐらしのスタンプが登場するなど、親しいお付き合いをしてきた間柄。共にこのたび10周年を迎えることをお祝いして、コラボ企画『ツイキャス すみっコぐらし集めキャンペーン』が開催されることとなった。

本キャンペーンでは、期間中毎日すみっコたちが日替わりでツイキャス配信内にアイテムとして登場し、10周年をお祝いするべく盛り上げていく。

キャンペーンに参加したユーザーに抽選で2100名に癒されるすみっコぐらしパッケージの日本茶、コースターをプレゼントされる企画では、さらに期間中のデイリーランキング1位を獲得した配信者合計21名にはキャンペーン日のすみっコ(1キャラクター)とアカウント名が刻印されたオリジナル盾を贈呈。

また、本キャンペーン開催中、毎日異なる「すみっコぐらし」のスタンプが登場。 さらに、キャンペーン中配信でスタンプをたくさん送られた、上位5キャラクターを含む計14種類のスタンプが今後展開されていく。

ツイキャスがますます楽しくなる『すみっコ』コラボぜひ満喫してみよう!

☆すみっコ×ツイキャスのコラボキャンペーンのイメージ画像を見る(写真2点)>>>

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.