Hey! Say! JUMPが12月より2023年1月にかけてドームツアー「Hey! Say! JUMP 15th Anniversary LIVE TOUR 2022-2023」を開催する。
今年の11月14日にデビュー15周年を迎えるHey! Say! JUMP。彼らはアニバーサリーツアーで愛知・バンテリンドーム ナゴヤ、東京・東京ドーム、大阪・京セラドーム大阪、福岡・福岡PayPayドームの4会場を舞台に計10公演を行う。
Hey! Say! JUMP 15th Anniversary LIVE TOUR 2022-2023
2022年12月17日（土）愛知県 バンテリンドーム ナゴヤ
2022年12月18日（日）愛知県 バンテリンドーム ナゴヤ
2022年12月29日（木）東京都 東京ドーム
2022年12月30日（金）東京都 東京ドーム
2023年1月1日（日・祝）東京都 東京ドーム
2023年1月7日（土）大阪府 京セラドーム大阪
2023年1月8日（日）大阪府 京セラドーム大阪
2023年1月9日（月・祝）大阪府 京セラドーム大阪
2023年1月14日（土）福岡県 福岡PayPayドーム
2023年1月15日（日）福岡県 福岡PayPayドーム